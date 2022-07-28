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育兒津貼8月起加碼到5000元 公幼學費調降

2022/7/28 09:10（7/28 09:44 更新）
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圖為家長帶著小孩到高雄市中央公園散心玩耍。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北28日電）行政院推動「0至6歲國家一起養」政策，育兒津貼8月1日起將從現行新台幣3500元提高到5000元（第一胎），公共化、準公共幼兒園學費也相應調降。

行政院於民國110年1月核定「我國少子女化對策計畫」，以平價教保、降低就學費用、加碼育兒津貼等政策，減輕父母養育子女的負擔。

其中育兒津貼分兩階段提高額度，110年8月先從2500元提高到3500元，今年8月再進一步提高到5000元，達到總統蔡英文「育兒津貼加倍」的政策目標。

根據全國教保資訊網的資訊，8月後，家長若自己帶孩子、送托保母或讀私幼，且符合綜合所得稅稅率未達20%等申領條件，第一胎每月可以領5000元，第二胎為6000元，第三胎以上則是7000元。

就讀公立、非營利、準公共幼兒園，也都有相對應的學費減免。舉例來說，第一胎幼兒就讀公立幼兒園，原本學費上限為每月1500元，8月起調降為1000元；就讀非營利幼兒園，原本學費上限為2500元，8月起調降為2000元。

另外，5歲以上就讀私幼的就學補助，今年8月起作業方式及額度和育兒津貼相同，相關資訊可參考全國教保資訊網。（編輯：管中維）1110728

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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