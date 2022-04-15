私立高中職免學費補助上限調高 不增加學生負擔

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（中央社記者陳至中台北15日電）為了紓解私校辦學壓力，教育部今天宣布調升私立高級中等學校學費數額上限，普通科調高新台幣939元。所需經費都由「高中職免學費方案」支應，不增加學生、家長負擔。

教育部於民國103年起全面推動高中職免學費方案，就讀私校學生的學費，由教育部設算出一個補助上限。讓學生不會因為家庭經濟因素、負擔考量，限制選讀公立或私立學校。

近年許多私校反映辦學成本增加，希望調升補助上限。教育部今天發出新聞稿，宣布自111學年度起（今年8月開始）調升私立高級中等學校學費數額上限。

教育部採增加免學費補助方式，普通科、專業群科（除藝術群外）、進修部、實用技能學程（除藝術群外）自2萬3484元，調升為2萬4423元；藝術群則自3萬4567元，調升為3萬5949元。

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教育部表示，調升後可以紓解私校辦學壓力，所需經費由政府支應，不會排擠其他教育經費，也不會增加家長額外負擔。

近年受到少子女化衝擊，許多私校面臨經營危機。教育部表示，調升私校學費數額上限的同時，也會定期委託會計師查核學校財務，對有財務重大缺失的私校，更會專案查核和追蹤，幫助學校穩健經營。中央社記者詢問增加經費數額、設算標準等，截至今天中午12時，尚未取得教育部回應。（編輯：陳政偉）1110415