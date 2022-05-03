3月育嬰留停津貼 男性申請占近3成創歷年新高

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（中央社記者張雄風台北3日電）就保法已刪除父母不得同時請領育嬰留停津貼的規定。勞保局今天表示，統計今年2、3月，男性申請數皆有正面成長，3月達到3085人更為育嬰留停津貼開辦以來的新高。

勞動部勞保局今天舉辦記會表示，「就業保險法」自今年1月18日修正施行，刪除父母不得同時請領育嬰留職停薪津貼規定，此後父母同為就業保險被保險人，且符合育嬰留職停薪津貼請領條件者，即可同時請領津貼。

勞保局普通事故給付組組長劉秀玲告訴中央社記者，根據統計，今年2月總申請人數為7273人，男女分別為1625人、5648人；3月總申請人數為1萬798人，男女分別為3085人、7713人；今年3月男性申請人數也創育嬰留停津貼開辦以來的新高。

劉秀玲說明，育嬰留停津貼自民國98年開辦以來，平均男性申請比率約18%、女性約82%；今年初修法後，2月男性比率約22%、3月持續增加至約29%，顯示修法的確對於男性申請有正面幫助。

依「就業保險法」規定，被保險人只要參加就業保險年資合計滿1年，於子女滿3歲前，依「性別工作平等法」規定，向公司辦理育嬰留職停薪，即可向勞保局請領育嬰留職停薪津貼；給付標準以被保險人育嬰留停當月起前6個月的平均月投保薪資60%計算，每一子女合計最長發6個月。

此外，自去年7月1日起「育嬰留職停薪薪資補助」已施行，請領育嬰留職停薪津貼的被保險人可再加發平均月投保薪資20%薪資補助，故合計被保險人共可獲得平均月投保薪資80%津貼及補助，讓父母照顧子女更無後顧之憂。

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勞保局舉例，假設父母均符合「就業保險法」請領規定，如同時留職停薪照顧小孩，則2人共可申請最長12個月津貼及薪資補助；若父母平均月投保薪資均為新台幣3萬6300元，每月2人各可領到2萬9040元，最長半年合計可領到34萬8480元。

勞保局提醒，去年7月1日起加發的育嬰留職停薪薪資補助，是與育嬰留職停薪津貼合併發給，為簡政便民，被保險人無須另行提出申請。（編輯：張雅淨）1110503