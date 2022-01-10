2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長

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（中央社網站）台灣2021年最新人口統計出爐，全年出生人數15萬3820人，創史上新低；總人口數較2020年減少18萬5922人，平均每天減少509人，人口負成長持續擴大。中央社整理相關數據，用5張圖表帶你了解台灣人口變化。

2021年台灣每月出生數都低於死亡數，12月出生數為1萬4127人。（中央社製圖）

2021年台灣每月出生人數都低於死亡人數，12月出生數為1萬4127人，平均約每3.2分鐘出生一個嬰兒，較上年同月減少3420人（19.5%）。2021年12月底總人口數為2337萬5314人，較2020年底減少18萬5922人，相當於平均每天減少509人。

根據國發會推估， 因人口快速老化，使死亡數快速擴張，未來人口減少速度將日益增快， 2070年人口數將降為1449至1716萬人，扶養比（幼年人口及高齡人口對青壯年人口的比率）攀升至102.0，意味著每1位工作年齡人口都要扛1個依賴人口，將對青壯年人口帶來沉重負擔。

曾任政務委員、台大社會系教授薛承泰在去年接受中央社訪問指出，比較台灣2000年與預測2040年的人口總數，大致都在2200萬人左右，總數差異不大，但人口結構差很多。2040年後將面臨雙重危機，一個是人口結構持續老化，另一個則是人口基數下降，形成老化與人口數量急遽下滑的雙重循環壓力。

2021年台灣遷入人口較遷出人口少了15.6萬，社會增加呈現負數。（中央社製圖）

受到COVID-19疫情影響，外國遷入人數大幅減少。加上戶籍法規定，只要出境2年以上未回台灣，戶政機關得直接辦理遷出國外登記，2020年社會增加人口是2003年以來首次呈現負數，2021年進一步大減15.6萬人。

內政部表示，戶籍遷出並不是除籍，不影響民眾身分，民眾如果出境逾2年後回國，只要持中華民國護照或入國證明文件入境，就可辦理遷入登記。因此疫情趨緩後，社會增加人數可望回升。

社會增加＝移入人數—移出人數

自然增加＝出生人數—死亡人數

台灣的出生數受生肖傳統習俗影響，2022虎年新生兒數可能再下滑。（中央社製圖）

受傳統習俗影響，生肖確實會影響當年度出生數，龍年出生的寶寶最多，虎年則明顯下降。2010年虎年又逢前一年是孤鸞年結婚人數大減，加上金融海嘯的後續衝擊，多重效應影響下，出生數直接降至歷史新低點。2022年又是虎年，加上2021年的結婚對數同樣創下歷史新低，出生數可能再下滑。

薛承泰認為，生育率下降到一定程度就會維持在一個水平，但因為基數下降，生育數仍會繼續下滑，其中重要原因就是民眾晚婚、晚生，結婚時間連帶影響生第一胎時間，第一胎如果太晚生，就很難再催出第二胎。大環境經濟因素雖然是充分條件，但要想辦法拉抬結婚率才行。

根據CIA的預測報告，2021年台灣的生育率全球倒數第一。（中央社製圖）

美國中情局（CIA）公布的2021年全球生育率預測報告顯示，227個國家或地區中，總生育率（total fertility rate）最高的前5名都在非洲，最後5名都在亞洲，分別為香港、澳門、新加坡、南韓，而台灣是最後一名，每位婦女平均終生只生育1.07個孩子。（編輯：李怡瑩）