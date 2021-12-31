日本少子化等影響 20歲新成人剩120萬創新低

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（中央社東京31日綜合外電報導）日本以20歲之齡迎接2022年新年的「新成人」僅剩約120萬人，創歷史新低紀錄，研判可能跟少子化造成年輕人減少及海外留學生等減少赴日有關。

日本產經新聞、時事通信社報導，日本政府總務省今天公布令和4年（2022年）1月1日的人口推估值，總計虎年出生的人口數約1025萬人，占總人口1億2545萬約8.2%。

2001年出生、2021以年滿20歲成年之齡迎接2022年1月1日新年的「新成人」，較去年減少約4萬人，降到約120萬人，低於2014年及2016年的121萬人，創歷史新低紀錄。

新成人從1993年到1995年每年超過200萬人後轉為減少，近年來都在120多萬人來回增減。

日本人口推估包含在境內停留逾3個月的外國人，這次新成人創史上新低可能跟受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，到日本的外國技能實習生及留學生減少有關，另外就是少子化造成年輕人持續減少。

隨著日本民法下修成年年齡，從2022年4月1日起，日本年滿18歲就算成人。

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另外，從過去幾次虎年出生人數來看，最多的是1974年出生、2022年要迎接48歲的198萬人；最少的則是將滿12歲的2010年出生的106萬人，可以看出日本少子化的趨勢。

虎年出生的名人包括1998年出生的女演員廣瀨鈴、1986年出生的足球員本田圭佑、1986年出生的女演員石原聰美、1974年出生的男藝人草彅剛，及1974年出生的前職棒選手松井秀喜等人。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1101231