台灣50年後恐剩不到1700萬人 中壯年扶養負擔大增

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（中央社記者潘姿羽台北10日電）台灣人口結構面臨重大危機，根據國發會推估，2070年人口數將降為1449至1716萬人，2070年扶養比攀升至102.0，意味著每1位工作年齡人口都要扛1個依賴人口，將對青壯年人口帶來沉重負擔。

內政部今天公布2021年12月戶口統計資料，人口數為2337萬5314人，與2020年的2356萬1236人比較，減少18萬5922人，平均每天減少509.4人。這也是繼2020年人口首度負成長後，連續2年負成長。

台灣人口結構在高齡化、少子化的趨勢下，早已迅速老化，長期將導致工作年齡人口減少、老年人口占比增加，加重扶養負擔。

國發會推估，2070年扶養比攀升至102.0。（圖取自國發會網頁ndc.gov.tw）

國發會官員坦言，內政部2021年相關統計數據出爐，雖然生育率會受到疫情、經濟、生肖等短期因素影響，但去年生育率不如預期，「數字不是很樂觀」，如果按照此情況發展，人口結構可能往中推估至低推估的方向走。

國發會2年發布1次的人口推估報告，前次發布時間是2020年8月，當時報告便指出，15至64歲的青壯年人口已經在2015年達到最高峰後，逐年減少；老年人口則在2017年起超越幼年人口。

國發會直言， 因人口快速老化，使死亡數快速擴張，未來人口減少速度將日益增快， 2070年人口數將降為1449至1716萬人，約為2020年的6到7成。

2070年的人口結構和2020年相比，14歲以下幼年人口減少155萬人或52.4%，15至64歲青壯年人口減少898萬人或53.4%，65歲及以上老年人口則增加279萬人或73.6%。

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若觀察扶養比趨勢，扶養比指的是依賴人口對有工作能力人口的比率，也就是幼年人口及高齡人口對青壯年人口的比率；以指數表示，即每100個有工作能力人口應扶養多少個依賴人口。

國發會推估顯示，2020年總扶養比為40.2，到了2070年，扶養比攀升至102.0，意味著每1位工作年齡人口都要扛1個依賴人口，由此可見，人口結構的改變，將對青壯年人口帶來沉重負擔。（編輯：潘羿菁）1110110

2070年的人口結構和2020年相比，65歲及以上老年人口則增加279萬人或73.6%。（圖取自國發會網頁ndc.gov.tw）