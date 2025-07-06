丹娜絲行徑特殊 盧秀燕：提早宣布停班課讓市民準備

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）颱風丹娜絲來襲，台中市長盧秀燕今天表示，由於此颱行徑特殊，從台灣海峽進來，威脅較大，原本都是前一天晚上宣布停班課，今天提早於下午4時30分宣布，讓市民有更多準備時間。

盧秀燕下午在台中市消防局召開颱風丹娜絲災害應變中心一級開設第1次工作會報，聽取各局處颱風因應作業報告，她在會中宣布晚間6時到12時台中市停止上班及停止上課，會後接受媒體聯訪時並說明會在下午4時30分與彰化、南投同步公布明天是否停班課訊息。

盧秀燕表示，根據中央氣象署資料，台中市今晚就會進入暴風半徑，由於這個颱風行徑特殊，從台灣海峽進來，過去類似行徑颱風，危害性比較大，而且西半部沒有中央山脈做為屏障，可能造成較大威脅。

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盧秀燕認為，明天是週一上班日，由於今晚到明天上午都是颱風過境時間，過去都是前一天晚上8時左右宣布第2天是否停班課，由於丹娜絲颱風速度快，為讓市民有更多時間準備防颱，所以在中央氣象署於下午4時20分提供各縣市颱風動態參考後，就會在4時30分宣布；而市府果真於4時30分宣布明天停班停課。

從今晚到明天都停班停課，盧秀燕提醒，颱風威力不容小覷，光是前兩天外圍環流造成短時強降雨，民眾形容水像是倒下來一般，希望市民利用時間做好防颱工作，檢視住家附近排水溝是否有枯枝落葉阻塞，不要想著去玩，而是要加強戒備，最好避免外出。（編輯：陳仁華）1140706