王彥程日職二軍7局6K失1分 優質先發本季第6勝

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（中央社記者謝靜雯台北6日電）旅日樂天金鷲隊左投王彥程今天二軍出賽，投7局6K僅失1分，優質先發助隊以6比3擊敗讀賣巨人，王彥程拿下個人本季第6勝。

日本職棒二軍樂天金鷲隊今天與讀賣巨人隊交手，樂天隊派出台灣24歲左投王彥程先發，王彥程1局上雖有投出四壞保送、被敲出安打，但沒有失分，2局讓對手3上3下。

王彥程3局上單局雖被敲出2支安打，但沒有掉分，4局上被大城卓三敲出二壘打失掉1分，但及時回穩，再連抓3個出局數，沒有擴大失分危機。

王彥程5到7局沒有再被敲出安打，僅讓巨人隊打者靠著失誤上壘，沒讓對手延續攻勢；今天總計用108球投7局，被敲出5支安打，投出6次三振、1次四壞保送，失掉1分責失分，拿下個人本季二軍第6勝。

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今天比賽前6局打完兩隊1比1僵持不下，樂天隊7局下搶分，單局7支安打，包括2次四壞保送，攻勢串連，攻下5分大局、奠定勝基；巨人隊9局上追回2分，但攻勢沒有延續吞敗。

王彥程近期出賽維持穩定表現，前一場先發投6局雖失掉6分，但也僅有1分責失分，從5月13日起到今天比賽，近6場出賽都是優質先發，賽後防禦率2.86。（編輯：陳仁華）1140706