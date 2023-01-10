人口連3年負成長 2022年13.8萬新生兒再創歷史新低
2023/1/10 10:25（1/10 11:05 更新）
內政部10日公布最新統計，2022年出生數為13萬8986人，死亡數為20萬7230人。（中央社製圖）
（中央社記者賴于榛台北10日電）內政部今天公布2022年人口統計，人口數為2326萬4640人，較2021年減少11萬674萬人。111年1至12月累計出生數為13萬8986人，創下史上新低，連續3年出生人數低於死亡人數。
台灣2020年人口首度出現負成長，內政部今天公布最新統計，2022年出生數為13萬8986人，死亡數為20萬7230人；截至2022年12月底的人口數為2326萬4640人，較2021年的2337萬5314人減少11萬674萬人，人口連續3年負成長。
其中，2022年12月的出生數為1萬2178人、死亡數為1萬7685人，死亡人數比出生人數多出5507人。至於2022年全年出生人數為13萬8986人，較2021年的15萬3820人，再減少1萬4834名新生兒。（編輯：翟思嘉）1120110
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