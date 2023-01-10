人口連3年負成長 國發會憂中長期影響經濟成長

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（中央社記者潘姿羽台北10日電）2022年人口連續第3年負成長，凸顯台灣人口議題刻不容緩。國發會官員坦言，高齡化、少子化不只導致勞動力短缺，還會衍生稅收減少、社福支出擴大，更將影響潛在GDP，都是攸關國家中長期發展的嚴峻考驗。

內政部今天公布2022年人口統計數據，人口數為2326萬4640人，連續3年負成長；其中全年新生兒人數僅13萬8986人，創內政部統計以來新低；死亡人數首逾20萬人，也是歷年新高。

國發會官員坦言，如果台灣人口持續朝少子化、高齡化的方向前進，會導致老年人愈來愈多，青壯年人口減少且負擔愈來愈重，勞動力勢必受到衝擊；當能夠投入生產的人力資源減少，也將影響潛在國內生產毛額（GDP）、削弱經濟成長的力道。

國發會官員進一步指出，這不僅是經濟議題，還是社會及財政議題，當繳稅的人口變少，健保支出及享受社會福利的人數卻持續擴增，財政會愈來愈緊繃，也因此，觀察一國中長期發展時，都會把人口因素納入考量。

為了因應人口變遷，國發會表示，將從持續優化生養環境、整備因應超高齡社會以及建立多元移民管道等3面向著手。

因應超高齡社會方面，相關部會將協助雇主辦理屆齡退休者再就業準備、僱用退休高齡者傳承專業技術及經驗，同時精進長照服務與資源。

放眼國外，許多國家正朝延後退休年齡的方向前進，國發會官員則說，政府有在研議。

官員指出，改善人口問題刻不容緩，優化生養環境的同時，移民政策也相當重要，現在政府跨部會共同努力，希望吸引國際優秀人才來台，補充人力缺口，並擴大吸引及留用僑外生，希望他們畢業後就能直接留台工作，充裕國內人力資源。（編輯：林淑媛）1120110