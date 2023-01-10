111年粗出生率彰化最高 台北人口減幅最多

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（中央社記者陳俊華台北10日電）內政部今天公布民國111年人口統計，全年粗出生率最高為彰化縣千分之8.08、最低為苗栗縣千分之4.27；台北市111年12月人口較110年同期減少1.73%、剩248萬人，減幅最多。

內政部今天公布111年12月戶口統計資料，全年人口數為2326萬4640人，較110年12月時的2337萬5314人，減少11萬674人。

從各縣市來看，若與110年12月比較，人口增加率最高是連江縣2.48%，從1萬3645人增為1萬3983人；其次為新竹縣0.86%、澎湖縣0.83%。台北市減少1.73%，從252萬4393人減為248萬681人，減幅最多，其次為南投縣減少1.09%、嘉義縣減少1.05%。

全台人口最多的新北市從110年12月的400萬8113人，111年12月減為399萬5551人，跌破400萬人大關。

新生兒部分，111年全年新生兒13萬8986人，創歷史新低，折合年粗出生率為千分之5.96；相較110年新生兒15萬3820人，再減少1萬4834人。

若以縣市別來看，111年全年粗出生率最高為彰化縣千分之8.08、1萬106人，其次為桃園市千分之8，澎湖縣千分之7.88、連江縣千分之7.53、新竹縣千分之7.09；最低則為苗栗縣千分之4.27、基隆市千分之4.43、嘉義市千分之4.56、嘉義縣千分之4.63、屏東縣千分之4.68。（編輯：謝佳珍）1120110