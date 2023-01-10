竹北市近5年移入人口最多 林口淡水擠進前3

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（中央社記者陳俊華台北10日電）據內政部統計，民國106年到111年第3季，全台人口社會增加最多的鄉鎮市區，以新竹縣竹北市最多，社會增加2萬3195人；新北市林口區、淡水區也因新市鎮開發，吸引民眾移入，擠進前3名。

一個地區因為人口移入和移出，所造成的人數增減，稱為社會增加，影響人口遷移的主要原因，包括工作、教育、結婚等因素；如果該地區能提供充分的就業機會，以及良好的生活機能、教育環境等，對人口社會增加將有所助益。

據內政部統計，106年到111年第3季，社會增加人數最多的20個鄉鎮市區，依序為：

新竹縣竹北市2萬3195人

新北市林口區1萬9678人

新北市淡水區1萬8989人

台中市北屯區1萬7862人

桃園市桃園區1萬5519人

桃園市中壢區1萬4907人

桃園市龜山區1萬4377人

桃園市八德區1萬1344人

高雄市仁武區9251人

桃園市楊梅區8438人

新北市汐止區7430人

至於社會增加人數最多的11到20名，則為台中市太平區、桃園市觀音區、新竹市東區、高雄市楠梓區、台中市南屯區、新北市五股區、台南市安南區、台南市善化區、桃園市蘆竹區，大多集中在六都。

其中，奪冠的竹北市，因臨近新竹科學園區，發生人口磁吸效應外，近年也有多家大廠進駐，提供更多就業機會，帶動人口移入；另外，遠東百貨進駐竹北後，也讓生活機能更加完整。

至於新北市林口區與淡水區同為新市鎮，相較於台北、新北市蛋黃區，房價負擔壓力沒這麼大。其中，林口綠地多、學校多，吸引較多年輕族群購屋；淡水則因輕軌通車，淡海大橋、淡北道路等建設，改善交通狀況後，使移入人口增加。

前20名中，桃園市就占了7名，主要是因雙北市人口幾近飽和，桃園鄰近雙北，且房價又較便宜，許多民眾選擇到桃園購屋、通勤雙北；北屯區則是全台中市人口最多的行政區，因捷運綠線通車、洲際棒球場等建設，加上重劃區造鎮、建案多，同樣吸引人口移入。（編輯：翟思嘉）1120110