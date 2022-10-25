3年間房價漲158% 新竹中古社區拿下七都漲幅冠軍

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（中央社記者潘智義台北25日電）591實價登錄今天公布統計，疫情爆發前的2019年與2022年相比，七都中古社區漲幅前3名，由新竹縣竹北市「好FUN」奪冠，3年間房價由1字頭暴衝至4字頭，漲幅158%。

591實價登錄調查，除上述新竹的中古屋之外，其餘漲幅超過100%的社區還有竹北市「仁發香榭」、「富宇現代城」、台中北區「漢陞圓山」、台南中西區「天鑽大樓」，短短3年間身價皆已翻倍。

591實價登錄指出，七都近3年漲幅最高的中古社區當中，包括台北市由北投「吉星大廈」、內湖「力霸國鼎大廈」、「麥帥新城DEF區」，房價漲幅約3至4成。

新北市近3年漲幅最大中古屋社區包括，新莊「台北愛樂貝多芬區」、鶯歌「天生贏家」、汐止「宏國富邑」，漲幅約5至6成。新莊「台北愛樂貝多芬區」位於新莊歐洲村，周邊生活機能完善，房價較一旁的副都心重劃區更具優勢，吸引首購目光。鶯歌近年因三鶯線話題身價水漲船高。

桃園市近3年房價漲幅最高的中古社區皆由楊梅區包辦，漲幅約7成，分別是「台北比佛利國家公園區」、「台北比佛利加州區」、「聚寶莊」。楊梅由於聯外交通便利，近年在房價高漲之下吸引部分北客及新竹客，中古大樓價格明顯上升，其中「台北比佛利」為千戶造鎮型社區，緊鄰幼獅工業區，不乏投資客買進收租。

台中市由北區「漢陞圓山」、太平區「大毅植幸福」、南區「長億城攬翠區陽光區」拿下近3年房價漲幅最高中古社區，其中「漢陞圓山」漲幅高達140%，其餘兩者則約8成。

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台南則由中西區「天鑽大樓」、「統一大廈」及永康區「中華路413巷華廈」奪得漲幅最多的中古社區，漲幅有9成至翻倍。台南近年受益於台積電效應，為當地房市注入活水，其中永康區位在市中心與南科中間，受到不少南科工作者青睞。

高雄的部分，中古屋漲幅約8成，分別為橋頭區「鳳凰時代」、三民區「雙星報喜」、「花語蝶大廈」。橋頭區「鳳凰時代」為此次榜上屋齡最新的中古屋，該社區位於高雄新市鎮內，自台積電進駐楠梓消息傳出後，橋頭區也受惠良多。而三民區高雄蛋黃區，生活機能發展成熟，在高雄車站改建、鐵路地下化及捷運黃線議題加持下，後勢看好。（編輯：潘羿菁）1111025