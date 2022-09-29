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楊金龍：房市有下修跡象 若能「軟著陸」最好

2022/9/29 13:49
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（中央社記者潘姿羽台北29日電）央行9月理監事會議未再祭出第5波選擇性信用管制，中央銀行總裁楊金龍今天說，房市有下修跡象，「如果能夠軟著陸是最好」。

楊金龍今天赴立法院財政委員會進行業務報告，國民黨立委曾銘宗質詢央行對目前房市看法，以及是否可能祭出第5波選擇性信用管制。

楊金龍表示，根據央行掌握數據與媒體資訊，當前市況是買方保守、賣方也保守，「房市好像有下修跡象」。

央行書面報告對房市現況進一步提出說明，隨著政府各部會落實「健全房地產市場方案」 措施，加上受疫情影響，今年以來房市交易趨緩；此外，央行今年3月以來的緊縮貨幣政策，也有助強化選擇性信用管制措施成效。

曾銘宗追問，既然房市交易量遞減、價格未再飆高，是否還會有第5波房市管制措施。

楊金龍回答，房市如果能夠軟著陸最好，但央行仍將緊盯市場動態，12月理監事會也會再評估。

楊金龍補充，中央銀行法訂定的央行職責之一是促進金融穩定，並沒有將房價列為目標；房價與金融穩定有關，近期房市確實存在炒作情況，央行必須對付炒作，但若房價真的由需求面、基本面支撐，在不影響金融穩定的前提下，央行不會硬要壓制房價。

內政部長徐國勇日前參加房產相關活動時，稱「房地產相關產業是台灣經濟命脈，是真正的火車頭」，一席話引發熱議。今天有立委詢問楊金龍是否贊同徐國勇的說法；楊金龍表示，不清楚實際談話內容，不便做評論。

不過楊金龍說，房地產以前是火車頭沒錯，但現在產業分布非常廣，如半導體產業在世界上有其地位，也被稱作護國群山。（編輯：林淑媛）1110929

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