購地貸款趕期限內動工 10月建築貸款年增率走高

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（中央社記者謝方娪台北30日電）央行打炒房奏效，廠商購地貸款為趕在18個月內動工，抓緊推動工程進度，加上適逢年底傳統購屋旺季，今年10月底本國銀行建築貸款年增率轉揚至11.15%。

金管會公布最新不動產放款概況，截至今年10月底止，本國銀行辦理購置住宅貸款餘額達新台幣9兆2221億元，月增266億元，年增率7.51%，創2020年9月以來、26個月新低。

不過，建築貸款餘額3兆4203億元，月增368億元，年增率略走高至11.15%，終止先前連4個月下降紀錄。

金管會銀行局副局長林志吉分析，10月建築貸款年增率小幅走高，推測有2大原因，第一是適逢年底購屋旺季，廠商有促銷行為，其次是廠商受央行政策限制，購地貸款須在18個月內動工，推動相關工程，牽動相關興建貸款撥放。

不過，林志吉指出，無論是市場對經濟前景疑慮或央行升息等因素，均持續影響房市，不動產放款年增率放緩的長期趨勢並未改變。

同步觀察不動產放款品質，截至10月底止，購置住宅貸款逾放金額為65.06億元、建築貸款逾放金額為27.03億元，雙雙較9月底下降，若從逾放比觀察，房貸逾放比0.07%、建融逾放比0.08%，均和9月底持平。

依銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款天條，銀行會自行設定更嚴格的內部要求，多半視28%以上為警戒區。

金管會公布，截至今年10月底止，37家銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額13.31兆元，存款總餘額及金融債券發售額49.96兆元，依銀行法第72條之2規定設算，10月底銀行不動產放款平均比率為26.63%，比率連4個月走降。

檢視個別銀行數據，比率在29%以上銀行已連3個月掛零；比率在28%至29%的銀行有5家，月減3家；比率在27%至28%的銀行有12家，月增2家。（編輯：楊凱翔）1111130