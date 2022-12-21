立院初審平均地權條例 炒房最高罰5000萬檢舉有獎金

（中央社記者陳俊華台北21日電）立法院內政委員會今天初審通過平均地權條例部分條文修正草案，明定若炒房明顯影響市場秩序或壟斷轉售牟利，最高可處新台幣5000萬元罰鍰，限期未改善者，可連續處罰；草案也建立檢舉獎金制度。



立法院內政委員會今天邀內政部代理部長花敬群列席，審查平均地權條例部分條文修正草案，除行政院版外，另有台灣民眾黨團、時代力量黨團及朝野立委等，共9版本草案。



上午詢答結束後，下午進入逐條審查、協商；內政部也參照立委詢答時的建議，當場提出修正動議。



為重罰炒作行為，朝野立委達共識，初審通過條文明定，若散播不實資訊影響交易價格、透過通謀虛偽交易營造熱銷假象、利用違規銷售明顯影響市場交易秩序或壟斷轉售牟利，可按交易戶數，處新台幣100萬元以上5000萬元以下罰鍰，經限期改正但未改正者，可連續處罰。



初審通過條文中，也新增檢舉制度，民眾可檢具證據，檢舉不動產銷售買賣或申報實價登錄違規行為，如經縣市政府查證屬實，將由實收罰鍰中，提充一定比率金額作為獎金。



內政委員會召委、民進黨立委王美惠最後裁示，本案提報院會討論前，不須經朝野協商。（編輯：蘇龍麒）1111221