11月房地合一稅終結連5月衰退 台中稅收續居冠

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（中央社記者賴言曦台北13日電）財政部統計，今年11月個人房地合一稅收為新台幣31.3億元，年增約1成，擺脫連5個月下跌趨勢。六大都會區中，房地合一稅收最多為台中市，其次是高雄市。

觀察六都11月房地合一稅收情況，北部地區方面，新北市為4.9億元，月增25%，年增21%；台北市2.6億元，月減3%，年減38%；桃園市2.4億元，月減24%，年減17%。

中南部方面，台中市11月房地合一稅收為7.1億元，月增30%，年增36%；台南市2.5億元，月增14%，年增26%；高雄市5.1億元，月增45%，年增25%。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅個人申報時間為房屋、土地完成所有權移轉登記日的次日起算30天內，而11月六都的移轉棟數較10月增加約9%，連帶11月房地合一稅收與契稅也呈現月增表現，反映疫情各項管制逐漸開放後，10月市場交易略微回升。

曾敬德指出，2016年房地合一上路後，逐漸開始有民眾適用自用持有滿6年、400萬元免稅的規定，尤其過去一段時間點房價大漲，建議民眾選擇對自己有利的節稅方式，除了持有6年的400萬元免稅優惠外，也可選擇重購退稅等方式，在換屋時提前做好規劃。（編輯：張良知）1111213