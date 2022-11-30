4大房仲11月旺季不旺 全年買賣移轉棟數恐跌破32萬

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（中央社記者賴言曦台北30日電）國內4大房仲發布11月交易數據，多數業者今年交易表現不如去年同期。房仲認為，今年下半年買氣轉弱，傳統旺季不旺，全台今年建物移轉棟數恐跌破32萬大關，但高利率也使低總價的小宅備受年輕首購族青睞。

台灣房屋集團統計內部11月成交行情後指出，今年11月七大都會區交易量較10月微減4.2%，價微跌1.3%。和去年同期相較，七都整體交易量年減11.1%，價年減2.5%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，進入升息循環，年底房市有低總價、小宅、輕齡等3大趨勢，主因是多次升息使換屋族房貸有感增加，因此換屋計畫趨向保守，抱持觀望；但對於年輕首購族而言，短期內房價易漲難跌，利息只升不回，只好著眼於能力內的合適物件，低總小宅因而受到青睞。

永慶房屋統計11月房市交易量後指出，與去年同期相比，全台交易量減少36%，其中台北年減29%、新北年減35%、桃園年減28%、新竹縣市年減42%為最多、台中年減39%、台南與高雄則分別量縮37%與40%，買氣大幅轉弱。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，今年在資金潮退場、全球經濟成長放緩下，近期金融市場劇烈震盪也衝擊民眾對經濟前景的信心，加上中央銀行3度升息，增加民眾購屋負擔，市場瀰漫保守觀望氛圍，截至11月已是連續4個月交易量年減幅超過3成，顯示下半年買氣明顯轉弱，房市交易降溫。

住商機構企劃研究室統計旗下加盟店11月成交業績，與10月相比，成交量減少5.2%，與去年同期相比則減少35.8%。綜觀六都今年11月表現，台中及高雄衰退最多，台中月減14.1%、年減41.3%，高雄月減20.0%、年減49.6%。

住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，台北、新北、台南市雖然連續2個月微幅成長，似有短期打底之勢，但比起去年同期表現，各區域均呈現2成以上的量縮，顯見買氣還沒有回頭。

中信房屋統計11月不動產交易件數，比10月微增0.6%，對比去年同期則減少30.2%。六都中，台北月增10.5%、新北月減4.8%、桃園月減1.6%、台中月增2.1%、台南月減3.8%、高雄月增0.9%。

中信房屋總經理張世宗表示，以往每年第4季都是傳統房市旺季，但今年在通膨、升息、選舉等影響下，房市交易明顯冷淡，出現「旺季不旺」的情況，若以今年前10個月六都的數字推估，全台2022年的建物買賣移轉棟數恐跌破32萬大關。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，觀察11月的交易狀況，市況降溫使賣方讓利意願略微增加，台北總價新台幣1500至2000萬元的交易表現較佳，新北則是總價1000至1500萬元表現相對穩定，桃園與台中則是總價700至1500萬元市場較穩定，高雄市則是受到短期房價高漲，加上科技業投資恐怕暫緩部分腳步，買氣趨於停看聽階段。

展望後市，曾敬德指出，目前房市利空逐漸淡化，年前購屋旺季雖不會太旺，但選後近日買氣有回溫跡象，預估原先觀望的買盤將遞延發酵，自用型購屋需求可望緩步回流。（編輯：黃國倫）1111130