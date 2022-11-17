營造工程指數連5月未創高 房仲：造價有止漲跡象

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（中央社記者賴言曦台北17日電）主計總處統計資料顯示，今年10月營造工程指數為131.08，較9月減少0.33。房仲指出，工程造價已連5個月未再創高，且鋼筋等建築成本已開始滑落，雖然工資維持相對高檔，但整體造價已有止漲跡象。

主計總處統計顯示，這波營造工程指數高點落在今年5月的132.74，截至10月，已連續5個月未再創新高；且營造工程總指數的年增率也一路下滑，今年4月年增率11.8%，至10月年增率僅4.57%。

進一步觀察影響營造工程指數的各類別表現，造價回檔最多的是金屬製品，指數從4月的174.57滑落至154.21，半年來回檔12%，但工資類還是維持高檔。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德今天透過新聞稿指出，過去一段時間，通膨預期與造價上揚成為推升房價的動能。隨著通膨降溫及造價回檔，民眾對房價上漲的預期心理也會降低；若加上目前預售案銷售放緩，可能會促使部分建商增加未來的讓利意願。

曾敬德表示，雖然開發商現在已感受到鋼筋等原物料價格出現明顯下滑，但因為工資還是維持高檔，導致台北市等區域、從事小面積開發案的小型建商，因案量較小、工程成本及發包難度都會比較高，壓力會比較大。（編輯：張良知）1111117