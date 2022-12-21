平均地權條例初審通過 房仲：交易量已趨冷

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（中央社記者賴言曦台北21日電）立法院內政委員會今天初審通過平均地權條例部分條文修正案，除了明定罰則，草案也建立檢舉獎金制度。房仲認為，房市交易量已趨冷，各界都在觀察違規事實如何認定；自住型買盤則可能因期待房價修正，開始積極看屋。

立法院內政委員會今天初審通過平均地權條例部分條文修正草案，明定若散播不實資訊影響交易價格、透過通謀虛偽交易營造熱銷假象、利用違規銷售明顯影響市場交易秩序或壟斷轉售牟利，可按交易戶數，處新台幣100萬元以上5000萬元以下罰鍰，經限期改正但未改正者，可連續處罰。

初審通過條文中也新增檢舉制度，民眾可檢具證據，檢舉不動產銷售買賣或申報實價登錄違規行為，如經縣市政府查證屬實，將由實收罰鍰中，提充一定比率金額作為獎金。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐接受電訪時表示，今年中央銀行升息，政府祭出多項抑制過熱交易的手段，市場投資客已陸續退場，因此平均地權條例部分條文修正草案通過，對目前已經趨冷的交易量來說，影響並不大。

張旭嵐指出，加上違規事實如何認定，還有待進一步的細節定義，因此各界都在觀望影響性將如何發酵，不過未來如果有實際開罰案例，預估將對不當炒作更具嚇阻作用。

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另外，今年下半年房市交易雖趨冷，但業界大多認為剛性需求仍在，只是買賣雙方對房價沒有共識，使房市陷入僵局。張旭嵐表示，隨著平均地權條例部分條文修正草案通過，正在等待議價時機點的自住型買家，在會有更多房源釋出的心理期待下，可能會更積極看屋。

張旭嵐指出，自用購屋族多半期待明年房價可軟著陸並擇優進場，觀察近期的交易量雖然降溫，但是帶看狀況仍熱絡，因此今年底前買氣雖仍受市場氛圍而量縮，但明年買賣雙方價格認知拉近，自住型交易量可望回歸。（編輯：蘇志宗）1111221