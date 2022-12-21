花敬群：明年房價可能反轉下跌 有機會軟著陸

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立法院內政委員會21日邀內政部代理部長花敬群列席，審查平均地權條例部分條文修正草案，並備詢。花敬群會前受訪表示，平均地權條例修法核心目的是為了抑制市場炒作，而不是打壓房價，修法跟房市景氣未必有關。中央社記者郭日曉攝 111年12月21日

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（中央社記者陳俊華台北21日電）內政部代理部長花敬群今天說，內政部通過平均地權條例修法後，預售屋、中古屋交易量都緩降，明年房價可能會反轉下跌；在央行升息的共同作用力下，未來房價有機會軟著陸。

立法院內政委員會今天邀花敬群列席，審查平均地權條例部分條文修正草案，並備詢。

民進黨立委羅美玲質詢時關注，在實價登錄2.0、房地合一稅2.0等一連串打房政策推行後，台灣的高房價是否有下降。花敬群答詢時說，去年12月內政部務會報通過平均地權條例修法草案後，不管預售屋、中古屋交易量都開始緩降，目前預售屋跟高點比大概減少1/2，中古屋減少1/3左右。

花敬群指出，今年第3季房價上漲幅度，已經低於第1季、第2季，預計第4季上漲幅度應該有機會再壓低一點；但要到房價真的反轉下跌，可能要明年才會陸續看到。

羅美玲問，平均地權條例是否是最後的撒手鐧；花敬群說，央行從3月起逐步升息，總共升了2碼半，對於短期抑制效果，會比內政部政策還強；韓國升息幅度比台灣高，最近房價就開始明顯下修，這就是共同作用力。

花敬群說，內政部健全市場、減少投機炒作，而央行透過升息，讓大家覺得購屋成本提高，民眾理性反應後，就會讓交易量萎縮，逐步讓價格開始鬆動、下跌；預計在這趨勢不變情況下，未來可以讓房價軟著陸。（編輯：蘇志宗）1111221