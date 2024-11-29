內政部稽查預售屋紅單 79建案違規裁罰7337萬元

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（中央社記者郭建伸台北29日電）內政部今天指出，從2021年7月至今年9月底，全台總計已稽查1157個建案所使用紅單，其中有79個建案違反規定，共計裁罰新台幣7337萬元。內政部提醒，業者在推案銷售前，務必遵守紅單銷售規定。

立法院於2020年三讀修正通過平均地權條例部分條文，增訂紅單納管機制，禁止紅單轉售，違者最高可按建築戶（棟）處新台幣100萬元罰鍰，相關規定於2021年7月施行上路。

內政部今天透過新聞稿表示，為保障消費者權益，2021年7月修正施行的「平均地權條例」特別規定，建商銷售預售屋或新建成屋時所使用的購屋預約單（俗稱紅單），除應書面確定買賣價金及標的物外，不得約定有保留簽約、出售或其他不利於買方的事項，目前該項規定已納入縣市政府預售屋稽查重點。

內政部指出，依平均地權條例規定，業者如有違反紅單銷售規定者，縣市政府可按戶（棟）處新台幣15萬元以上100萬元以下罰鍰；為協助業者依規定銷售，目前已協調不動產開發、代銷經紀商業同業公會全聯會，訂定紅單範本提供會員使用。

內政部指出，依過往稽查違規案例，整理紅單常見違規態樣，例如約定買方逾期未簽約或未補足定金，建商即可直接沒收買方已繳定金；或是約定買方繳交斡旋金後，才可安排購買該房屋的順位等不利於買方違規情形，業者可至地政司網站「實價登錄2.0專區」下載參考。（編輯：張均懋）1131129