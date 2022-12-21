立院初審通過平均地權條例 5重拳遏止炒房拚明年第2季上路

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（中央社記者陳俊華台北21日電）立法院內政委員會今天初審通過平均地權條例部分條文修正草案，並祭出5大重拳遏止炒房，包括限制換約轉售，重罰炒房行為，最高可處新台幣5000萬元，增訂檢舉獎金制度、私法人購屋改為許可制，且5年內不得移轉。

為遏止投資客揪團炒房、利用換約轉售哄抬獲利，內政部務會報在2021年12月通過平均地權條例修正草案，禁止炒作行為，違者最高可處新台幣500萬元；如果造成民眾恐慌及市場交易不安等而損及公眾或他人情形者，可處3年以下徒刑或併科罰金100萬元到5000萬元。

但「炒房關3年」的刑責引發反彈，經行政院與立委溝通後，行政院會今年4月通過平均地權條例部分條文修正草案，刪除3年以下有期徒刑部分，並將行政罰從最高500萬元，大幅提高到5000萬元後，送立法院審查。

立法院內政委員會今天邀內政部代理部長花敬群列席，審查平均地權條例部分條文修正草案；除行政院版外，另有台灣民眾黨團、時代力量黨團及朝野立委等，共9版本草案。

初審通過條文重點包括：第一，限制換約轉售預售屋或新建成屋買賣契約，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親，或經內政部公告的特殊情形外，不得讓與或轉售第三人；建商也不得同意或協助契約讓與或轉售，違者可按戶處50萬元以上300萬元以下罰鍰。

第二，重罰炒作行為，初審通過條文明定，任何人不得散播不實資訊，影響不動產交易價格、透過通謀虛偽交易，營造熱銷假象、利用違規銷售影響或加價轉售，且明顯影響市場交易秩序或壟斷轉售牟利。違者可按交易戶數，處100萬元以上5000萬元以下罰鍰，經限期改正但未改正者，並可連續處罰。

第三，建立檢舉獎金制度，民眾可檢具證據，向地方政府檢舉不動產銷售買賣或申報實價登錄違規行為，如經縣市政府查證屬實，將由實收罰鍰總金額中，提充一定比率金額作為檢舉獎金。

第四，增訂私法人購屋許可制，私法人買受住宅應檢具使用計畫，並經中央主管機關許可，同時限制私法人取得房屋後，於5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記。

第五，解約申報登錄，初審通過條文明定，預售屋買賣契約如有解約情形，建商應在30日內申報登錄資訊；申報登錄價格不實者，將按戶棟處罰3萬元以上15萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

初審通過條文中明定，這次修正的條文施行日期，由行政院定之。

內政委員會召委、民進黨立委王美惠最後裁示，本案提報院會討論前，不須經朝野協商。

花敬群會後受訪時表示，包括檢舉獎金比例、禁止換約的除外條件具體化等，都會訂定子法，並與各界討論。如果能在3個月內完成子法，並經內政部審議通過後，將報請行政院決定施行日期，「越快越好」。

媒體詢問，明年第2季是否能上路？花敬群說，會盡力，並協助地方政府完成準備與溝通工作；如果能順利在立法院會三讀，市場既有亂象會大幅度消失，希望業者自律，才是產業健全最核心價值。（編輯：蘇龍麒）1111221