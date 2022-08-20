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內政部：預售屋不得藉原物料漲缺工為由加價交屋

2022/8/20 10:51（8/20 10:58 更新）
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內政部表示，預售屋建商不可以原物料上漲、缺工等為由要求提高價格後才肯交屋，或是片面違約或毀約。（中央社檔案照片）
內政部表示，預售屋建商不可以原物料上漲、缺工等為由要求提高價格後才肯交屋，或是片面違約或毀約。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北20日電）媒體報導，有預售屋建商要求加價才肯交屋。內政部說，建商如要求提高價格才肯交屋，或藉此蓄意迫使買方解除契約，縣市政府可依法進行調查並命其改善，如仍不改善，最高可裁罰新台幣150萬元並按次處罰。

媒體日前報導，有建商以物料工資漲價為理由，要求預售屋加價才能交屋，若消費者不接受，就將依照合約付違約金。

內政部今天發布新聞稿指出，預售屋建案逾期完工或遲延交屋，建商應依實際遲延狀況按日給付遲延利息給買方，如超過完工期限3個月仍未取得使用執照，買方有權解除契約，建商無權解約；解約後，建商除應將買方已繳的房地價款退還外，應同時賠償違約金。

內政部強調，建商違約時除無權主張解除契約，更不可以原物料上漲、缺工等為由要求提高價格後才肯交屋，或是片面違約或毀約，「建商為違約之一方，並無權主張解除契約。內政部籲請業者自律，切勿以身試法」。

內政部說，建商如有未依規定給付遲延利息、要求提高價格才肯交屋，或藉此蓄意迫使買方解除契約，縣市政府可依消保法第33、36、58條規定進行調查並命其改善，如仍不改善，最高可裁罰150萬元並按次處罰。

內政部表示，個案已行文地方政府調查處理中，也提醒民眾如遇履約爭議，可向縣市政府消費者服務中心或消保官申訴。（編輯：郭無患）1110820

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