實價登錄滿10年六都房價不降反升 台南台中漲最多

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（中央社記者賴言曦台北11日電）實價登錄上路滿10年，六大都會區房價不降反升，其中台南市、台中市漲幅最大；台北市漲幅雖最小，但12個行政區中，有8區的新建案每坪平均開價突破新台幣百萬元。

樂屋網利用內政部資料，比對2012年及今年上半年的實價登錄資料後發現，實價登錄上路10年後，六都房價皆上漲。

其中，台南市房價漲幅居六都之冠，從每坪平均11.08萬元漲到23.98萬元，漲幅116.52%；其次為台中市，從每坪平均17.09萬漲到32.13萬元，漲幅87.96%。六都中漲幅最小的是台北市，為29.91%。

樂屋網調研中心經理洪安怡透過新聞稿指出，台南市在六都中房價基期低，漲幅空間較大，加上台積電等題材助攻房價；台中市則在重大交通建設逐步到位下，帶動整體區域發展，房價因而明顯攀升。

洪安怡則認為，整體而言，實價登錄制度雖改善買賣雙方資訊不對等的問題，讓房價更趨透明，但對抑制房價的幫助不大。

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住展雜誌進一步統計台北市新建案每坪平均開價後則發現，12個行政區中，信義、大安、中正、大同、中山、松山、士林與南港等8區，今年1至7月的新建案每坪平均開價皆破百萬元，僅萬華、北投、內湖與文山等4區可找到每坪平均開價低於百萬元的建案。

住展雜誌研發長何世昌表示，原本外界認為預售屋實價登錄上路後，建案開高價的情況能獲得抑制，但結果顯示，預售屋實價登錄反而成為高成交價的官方認證，而在房價將持續走升的環境下，預估台北市新建案每坪平均開價百萬元以下的區域將愈來愈少。（編輯：郭無患）1110811