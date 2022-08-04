北部房市微幅回溫 住展：7月推案量增加是主因

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（中央社記者賴言曦台北4日電）代表北台灣新建案市況的住展風向球7月分數為51.8分，較6月大增8.2分，寫下今年新高。對應燈號雖為象徵復甦安全的綠燈，但分數已接近代表熱絡注意的黃紅燈。專家表示，7月推案量增加及市況微幅回溫，是推升風向球的主因。

住展風向球6大構成項目呈現4升、2平，分別是預售屋推案量、新成屋戶數、來客組數、成交組數4項分數上揚，待售住宅建案數、議價率2項分數持平。

住展指出，因本土疫情暫時降溫，房市329檔、520檔積壓的延推案陸續開賣，使7月預售屋推案量飆破新台幣1400億元，創下今年以來單月預售推案最大量。

住展表示，北台灣7月預售屋單一案量逾新台幣15億元以上指標為分別坐落在台北市大同、中山、大安、文山等區；新北市新莊、三重、林口、淡水等區；桃園市中壢、平鎮、楊梅、桃園、龜山、大園等區；新竹市東區、新竹縣竹北及寶山等區。

另外，7月完工釋出的新成屋戶數達到900多戶，僅新北市中和區、三重區、桃園市龜山區有單一案量超過15億元的指標案。

住展指出，新開賣建案量雖多，但7月線上待售住宅建案數不多，已連續4個月低於1000件；至於7月北台灣新建案議價率降至10.76%，且北台灣各縣市中，基隆市7月的議價空間最大，平均議價率約15.86%，僅宜蘭縣約6.88%為最低。

代表市況的成交與來客組數部分，7月住展風向球追蹤的指標建案平均來人組數約每週28.3組，比6月每週多2.8組。住展風向球追蹤的7月指標建案平均成交組數約每週2.6組，較6月每週增加0.6組。

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住展研發長何世昌今天透過新聞稿指出，7月新建案市況回溫，主因與開賣的新案數量多、遞延性買盤緩步出籠等因素有關，但市況並非全面回溫，例如台北市、基隆市相對低迷，宜蘭縣除了宜蘭市擁有高鐵設站題材，買氣較暢旺之外，其餘多數行政區市況並不凸出。

何世昌認為，7月住展風向球意外回升至50分以上，並逼近黃紅燈，使得近一年趨勢線下彎的警報暫時解除；不過，分數回升的關鍵因素之一為供給量激增，這意味著下半年推案潮已拉開序幕，接下來要注意的是買氣能否跟上，假如供給爆巨量但銷售率下滑，房市前景恐怕不妙。（編輯：張均懋）1110804