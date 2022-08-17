房仲：北市5區預售屋比成屋貴5成 房價高漲小宅當道

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（中央社記者賴言曦台北17日電）房仲比對實價登錄資料後指出，台北市今年上半年，有5個行政區大樓及華廈預售屋價格比成屋貴5成，7個行政區的預售屋每坪成交均價破新台幣百萬元；此外，在房價高漲、家庭結構改變下，小宅逐漸受青睞。

據統計，台北市12個行政區中，北投、大同、內湖、松山、中山等5個行政區的預售屋均價比成屋貴50%以上，其中北投區以每坪相差30萬元，成為台北市預售屋、成屋價差最大區域。

另觀察台北市各行政區預售屋成交均價，內湖、松山、中山、南港、大安、中正、信義等的每坪預售屋成交均價突破百萬元。至於台北市預售屋每坪價格最低的區域，為萬華區的68.2萬元及文山區的76.9萬元。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡透過新聞稿表示，近年營建成本上漲，新案價格走揚，導致同區域內的房價落差大，未來買方換新屋可能越換越小，或轉往價格更低的區域。

除了買屋成本門檻逐漸變高，隨著國內高齡化、少子化現象越來越普遍，進一步推動台北市購屋族買房時，偏好小坪數物件的「小宅化」趨勢。

內政部不動產資訊平台資料統計，從2018年至今年，台北市25坪以下小宅交易占比已連續5年超過5成，相當於台北市每2間房屋交易中，就有1筆是25坪以內的小宅，交易熱區分別位於中山、萬華、北投、士林、文山等5個行政區，每坪均價落在47.4萬元至70.5萬元之間。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，據內政部資料，台北市房價所得比高達16.22倍，意即民眾要16.22年不吃不喝才買得起台北市的房子，對購屋族而言，如果想住在台北市，又要維持生活品質，具低總價、低自備等優勢的小宅是相對輕鬆的選項。

不過陳金萍提醒，雖然小宅大幅降低購屋門檻，但不少銀行對小坪數房屋的放貸較為嚴格，貸款成數也可能受限，建議最好多找幾家銀行評估貸款狀況；民眾挑選小宅時，也應盡量挑選大眾運輸系統周邊、生活機能好、建物格局方正的物件，不僅保值性佳，未來也有增值的空間。（編輯：楊蘭軒）1110817