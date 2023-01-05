更多編輯台推薦新聞：
加拿大澳洲等國為何檢測中國航班廢水 看懂用意與效果
國際

加拿大澳洲等國為何檢測中國航班廢水 看懂用意與效果

台灣巧克力英國獲金獎 採用酒粕烏龍等特色原料
生活

台灣巧克力英國獲金獎 採用酒粕烏龍等特色原料

中央社啟事
社會

中央社啟事

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
春節前換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
首頁 / 產經
政府打炒房
新聞專題
政府打炒房1/179
首頁 / 產經

政府打炒房 林敏雄：多蓋社宅才是治本之道

2023/1/5 17:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北5日電）房市景氣降溫，全聯暨元利建設董事長林敏雄今天表示，政府持續打炒房，交易量已經砍半；面對工資、物料飛漲，建商有不得不漲壓力，他認為，多蓋社宅才是穩定房市治本之道。

林敏雄今天出席「請支援防詐-全聯有Bear而來 聯防詐不來」記者會，會後接受媒體訪問表示，房市跟利率最有關係，現在利率影響還在可控範圍，且台灣自有住宅比例逾80%，「幾乎投資客都沒了」，但政府仍持續打房，交易量已經砍半，但預估今年房價仍不太會跌。

林敏雄指出，近來工資、物料飛漲，漲幅達3、4成，建商有不得不漲壓力，中南部尤其是如此。

針對平均地權條例部分條文修正草案限制私法人購屋部分，林敏雄直言，「全世界都沒有聽說公司行號不能買住宅」，雖說是改為申請制，但也要評估內政部是否具備處理相關業務充足人力量能。

他認為，年輕人買不起房子惹民怨，政府檢討就會檢討到房地產，若能廣蓋社會住宅，應可解決一些問題，建議政府應多蓋一些社宅，才是治本之道，也可參考新加坡的社宅政策。

房市持續降溫，林敏雄表示，去年推的「元利台大公館」、「元利森活莊園」兩案皆已完售，至於豪宅市場則要「慢慢來」；他也坦言，今年在打炒房政策等影響下，推案量將減少。

另外，去年元利建設花新台幣50億元購置北市信義路三段、新生南路口，大安森林公園對面近364.82坪的「角地都更案」，林敏雄指出，具體規劃尚未拍板，有可能會蓋辦公大樓。（編輯：潘羿菁）1120105

#林敏雄
#內政部
#全聯暨元利
林敏雄
政府普發6千元現金 林敏雄：效果沒有消費券好 物價蠢蠢欲動 林敏雄：要漲價全聯也是最後一個
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
立院初審平均地權條例 學者：預計半年後房價下降