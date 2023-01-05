政府打炒房 林敏雄：多蓋社宅才是治本之道

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（中央社記者曾智怡台北5日電）房市景氣降溫，全聯暨元利建設董事長林敏雄今天表示，政府持續打炒房，交易量已經砍半；面對工資、物料飛漲，建商有不得不漲壓力，他認為，多蓋社宅才是穩定房市治本之道。

林敏雄今天出席「請支援防詐-全聯有Bear而來 聯防詐不來」記者會，會後接受媒體訪問表示，房市跟利率最有關係，現在利率影響還在可控範圍，且台灣自有住宅比例逾80%，「幾乎投資客都沒了」，但政府仍持續打房，交易量已經砍半，但預估今年房價仍不太會跌。

林敏雄指出，近來工資、物料飛漲，漲幅達3、4成，建商有不得不漲壓力，中南部尤其是如此。

針對平均地權條例部分條文修正草案限制私法人購屋部分，林敏雄直言，「全世界都沒有聽說公司行號不能買住宅」，雖說是改為申請制，但也要評估內政部是否具備處理相關業務充足人力量能。

他認為，年輕人買不起房子惹民怨，政府檢討就會檢討到房地產，若能廣蓋社會住宅，應可解決一些問題，建議政府應多蓋一些社宅，才是治本之道，也可參考新加坡的社宅政策。

房市持續降溫，林敏雄表示，去年推的「元利台大公館」、「元利森活莊園」兩案皆已完售，至於豪宅市場則要「慢慢來」；他也坦言，今年在打炒房政策等影響下，推案量將減少。

另外，去年元利建設花新台幣50億元購置北市信義路三段、新生南路口，大安森林公園對面近364.82坪的「角地都更案」，林敏雄指出，具體規劃尚未拍板，有可能會蓋辦公大樓。（編輯：潘羿菁）1120105