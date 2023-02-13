林右昌：打擊貪婪房地投機者 鼓勵長期投資者

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內政部長林右昌（中）13日視察國家住宅及都市更新中心，他致詞表示，房子不是用來炒作、房價也不是用來打的，軟著陸要比硬著陸安全；高房價問題的根源，是土地炒作、炒房投機客，政府政策方向是要打擊投機者、鼓勵長期投資者。中央社記者鄭傑文攝 112年2月13日

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（中央社記者陳俊華台北13日電）內政部長林右昌今天說，房子不是用來炒作、房價也不是用來打的，軟著陸要比硬著陸安全；高房價問題的根源，是土地炒作、炒房投機客，政府政策方向是要打擊投機者、鼓勵長期投資者。

林右昌下午在內政部次長花敬群、營建署長吳欣修陪同下，視察國家住宅及都市更新中心。林右昌致詞時表示，要對花敬群、住都中心團隊表達肯定與慰勉，住都中心短短幾年內，乘載非常大的社宅直接興建能量，成果豐碩。

談到炒房問題，林右昌說，房子不是用來炒作的，因此政府要建立健全穩定的房市政策；房價也不是用來打的，軟著陸要比硬著陸安全，對國家社會經濟更有利，也能永續發展。

林右昌表示，決定房價的因素，有土地成本、營建成本、融資成本，最後才是建商成本及利潤；高房價問題，很重要是土地炒作、炒房投機客，這才是根源。政府要打擊的是貪婪、暴利的土地房屋投機者，而不是長期著墨在建築產業的投資者，政府要打擊投機者、鼓勵長期投資者。

林右昌指出，投機者跟投資者有個重要的差別，房地上漲政府能不能課到合理稅收，是所謂「漲價歸公」概念，房地會漲價跟政府投資、公共建設有很大關係，公共建設是用老百姓稅收；因此帶動房地漲價的利益，應該透過合理制度設計安排，回到改善人民生活環境的建設上。

林右昌說，把房地產當股票短期進出就是炒作，政府政策方向要針對投機者嚴以打擊，房市、土地市場才能逐步導向正軌，要處理高房價問題，涉及國家土地政策、住宅政策，缺一不可。（編輯：蘇志宗）1120213