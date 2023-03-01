政府打炒房 林右昌：預售屋成交戶數已大幅縮減

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北1日電）內政部長林右昌今天表示，民國110年12月預售屋成交戶數為1萬2342戶，在去年底立法院三讀修正通過平均地權條例部分條文前，成交戶數大幅縮減只剩35%、共4414戶，修法效益已經產生。

立法院日前三讀修正通過平均地權條例部分條文，祭出5大重拳遏止炒房，包括限制換約轉售，重罰炒房行為，最高可處新台幣5000萬元，增訂檢舉獎金制度、私法人購屋改為許可制，且5年內不得移轉。

立法院內政委員會今天審查，攸關杜絕「黑金槍毒」參政的「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」、「總統副總統選舉罷免法部分條文修正草案」等案，邀請林右昌列席報告，並備質詢。

林右昌在接受立委質詢時表示，110年12月預售屋成交戶數為1萬2342戶，111年4月，行政院通過修法版本送交立法院審議時，成交戶數已經大幅降到7431戶；111年底，立法院內政委員會審查時，已經降到剩4414戶。

林右昌表示，也就是在立法院還沒完成修法前，預售屋市場成交戶數就已經大幅所減，只剩35%左右，這就是修法效益的產生，且近期媒體報導也指出，預售屋市場價格都在往下修正。

林右昌指出，平均地權條例修法最重要是要打擊投機客，也就是把房子當成股票炒作的人，所謂的投機就是短進短出，完全不是自住，也沒有投資之實，投資是長期持有，這部分對房市是健康的，並沒有不好。政府打炒房是要打擊短進短出，墊高房價的投資客。（編輯：黃國倫）1120301