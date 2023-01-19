央行理事：認為高房價與央行無關是錯誤政策

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（中央社記者潘姿羽台北19日電）政府健全房市方案上路多時，房價依舊居高不墜，央行理監事會議事錄摘要顯示，有央行理事在會議上疾呼「認為高房價與央行無關，這是錯誤的政策」，呼籲央行不要把處理高房價責任推給其它部會。

中央銀行今天公布去年第4季理監事聯席會議事錄摘要，揭露當天除了貨幣政策，高房價也引起論戰。

有位理事表示，房價上漲幅度驚人，這段期間央行還呼應業者，指稱房市有剛性需求、成本上升，但自2022年初以來，營造工程物價指數大幅下降，房價還是大幅上升。

理事接著指出，目前為止，房貸集中度僅些微下降，最近幾次理監事會，央行卻都未再推出新的選擇性信用管制措施；高房價不僅造成房價負擔能力惡化，還會帶動房租上漲，進一步推升通膨，也與金融穩定密切相關，央行認為高房價與央行無關，這是錯誤的政策。

理事表示，根據研究，台灣的房價循環領先信用的循環，這意味房價上升主要不是由銀行信用增加所驅動，這也可解釋央行選擇性信用管制措施，對抑制房價效果不甚顯著；許多研究也指出，台灣房價上漲多來自預期房價上漲的短期投機動機所驅動，因此央行應正視處理高房價的責任，不應推給其他部會。

另位理事則回應，央行職責是維護金融穩定，關注重點在於房價會不會危及金融穩定，而且選擇性信用管制不是以控制房價為主，而是關注不動產信用對金融穩定的影響。

這位理事接著說，央行已推出4波選擇性信用管制措施，2022年以來的緊縮貨幣政策，也有助於強化選擇性信用管制措施成效；主要國家升息是因應高通膨， 抑制房價僅是附帶效果。

理事並強調，央行希望房市能夠軟著陸，因為房市硬著陸帶來的傷害很大，到時政府得動用更多政策工具來拯救房市，近期中國房市就是一例，而1989年至1990年間，日本央行以大幅升息處理房地產問題，也導致不動產價格崩跌，經濟陷入長期停滯。（編輯：潘羿菁）1120119