立院初審平均地權條例 學者：預計半年後房價下降

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立法院內政委員會21日初審通過平均地權條例部分條文修正草案，學者認為，修法無疑是對於降溫的房市雪上加霜，預期最快半年後房價開始下降。圖為台北市區建物景觀。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北21日電）平均地權條例部分條文修正草案，今天經立法院初審通過，明定炒房者最高可處新台幣5000萬元罰鍰，並增訂檢舉獎金制度、私法人購屋改為許可制等。學者認為，修法無疑是對於降溫的房市雪上加霜，預期最快半年後房價開始下降。

立法院內政委員會今天初審通過平均地權條例部分條文修正草案，限制換約轉售，並重罰炒房行為，最高可處5000萬元，同時增訂檢舉獎金制度、私法人購屋改為許可制，且5年內不得移轉。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真接受中央社記者電訪表示，市場已有預期房市政策短期難以鬆綁，加上這次法案初審通過，「無疑對於正在降溫的房市雪上加霜」，短期內房市交易量持續萎縮，今年確定跌破32萬件，是高個位數跌幅，價格則尚屬穩定。

至於明年狀況，劉佩真說，由於經濟展望持續下修、利率升息效應影響，以及進入總統大選前哨戰，居住正義議題發酵，未來法案加速通過，將更加確立房市政策緊縮走向；明年另有新增供給壓力浮現，房市景氣估趨緩，交易結構轉為量縮、價格微跌態勢。

清華大學科技管理學院榮譽教授張金鶚分析，這項修法是健全房市必要之舉，罰金也具相當嚇阻作用，首先會讓手邊有房者賣不掉，短期案量增加，但於此同時，過去建商蓋新房、和投資客互相炒紅單的現象也會趨緩，整體供給量將逐步收縮。

「房價本來就該下來，這是臨門一腳」，張金鶚預期法案通過後計至少半年，房價就會慢慢下降，當然關鍵仍在地方政府執法落實程度。

劉佩真指出，這次修法對於嚴懲炒作、限制預售屋轉售、管制私法人購屋等3部分，業者反映影響較大，也是後續會比較有爭議之處，相關標準如何認定，以減少上路後的糾紛，均是未來修法觀察重點。

針對初審通過限制換約轉售預售屋部分，劉佩真表示，相關單位曾做過調查，54%消費者不會因為預售屋買賣契約禁止轉售修法而降低預售屋購屋意願，尤其以自住而言，預售屋資金壓力較小；但仍有消費者認為會減少購買意願，顯見相較中古屋，短期預售屋投資交易仍會趨冷。

至於私法人購屋部分，她說明，現在限定只能作為員工宿舍或者未來都更，市場認為是箝制私法人購置地產權利，畢竟私法人購屋不見得都是炒作，一刀切狀況可能會產生比較多的糾紛，業者期待有轉圜修改空間。（編輯：蘇志宗）1111221