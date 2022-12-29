建商：房價將合理調整 北部小宅化是趨勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北29日電）新北市不動產開發商業同業公會副理事長黃文辰表示，房市今年面臨升息、工料雙漲等影響，交易進入冷靜期，大坪數物件買氣降，房價可能會朝較合理方向調整，北部小宅化是趨勢。

新潤機構旗下新潤興業今天與媒體會面，身兼新潤機構董事長的黃文辰受訪時表示，台灣是出口導向的國家，預估未來總體經濟是「溫」，房地產不會像以前那麼熱，房市也較不會見到無序開價的情況。

談到立法院日前初審通過平均地權條例部分條文修正草案，限制換約轉售，並將私法人購屋改為許可制且5年內不得轉移，黃文辰認為，政府應該要有排他條款，避免有資金緊急需求的一般賣家受阻。

房價部分，黃文辰指出，高房價影響買氣，建商也會因應調整，預估接下來開價會朝較合理的方向調整，買家則會以總價較低的小坪數物件交易為主，預估北部地區將朝小宅化趨勢發展。

新潤興業以布局北台灣為主，董事長郭長庚表示，今年旗下位於新北、桃園市的9大建案穩健銷售，合計總銷金額新台幣199億元，平均銷售率逾7成，陸續隨完工交屋貢獻未來營收。

展望後市，新潤興業表示，2023年將有5大建案進入完工交屋期、總銷金額70.8億元，2024年3大儲備交屋建案、合計總銷金額約76.2億元，2025年3大建案總銷金額約103億元。

統計2023年至2026年，新潤興業在手完工交屋儲備量355億元，公司持續穩健布局北台灣自住市場，中長期營收動能來源無虞。（編輯：張均懋）1111229