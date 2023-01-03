拚居住正義 時力籲平均地權條例速三讀

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（中央社記者王揚宇台北3日電）時代力量立法院黨團今天表示，呼籲朝野於立法院延會期間，共同讓平均地權條例部分條文修正草案盡速三讀通過，使全國民眾在新的一年開始，擁有真正的居住正義。

立法院內政委員會去年12月21日初審通過平均地權條例部分條文修正草案，並祭出5大重拳遏止炒房，包括限制換約轉售，重罰炒房行為，最高可處新台幣5000萬元，增訂檢舉獎金制度、私法人購屋改為許可制，且5年內不得移轉。

時代力量立法院黨團總召邱顯智、副總召陳椒華、幹事長王婉諭今天在立法院召開「居住正義不能等，應儘速三讀通過」記者會，提出相關訴求。

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邱顯智提到，政府透過補貼房貸利息，表面上似乎是補貼人民，實際上卻是將納稅人的血汗錢補貼建商，持續助長房價繼續攀升，這完全是將房地產當成經濟火車頭，而不是把人民的居住權利擺在第一位。

時力立法院黨團表示，去年台灣新生兒總數約13萬5000人，對比前年仍有15萬人、16萬人，幾乎篤定是全球倒數第一的出生率了，在這樣的大環境下，希望執政者正視青年與民眾的居住需求，盡速三讀通過平均地權條例部分條文修正草案、租賃住宅市場發展及管理條例部分條文修正草案，這也是執政者應承擔的重擔。（編輯：蘇龍麒）1120103