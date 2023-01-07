消基會疾呼通過平均地權條例修正草案 遏止炒作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

消費者文教基金會7日在記者會中指出，預售屋炒作已讓薪資族群買不起房，影響結婚率、生育率，呼籲立法院下週三讀通過「平均地權條例」部分條文修正草案，還給消費者合理購屋環境。圖為與會的消基會房屋委員會董事張欣民。（消基會提供）中央社記者楊淑閔傳真 112年1月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北7日電）消基會今天表示，炒房已影響結婚率、生育率，構成國安問題，是國人最大民怨所在之一，「平均地權條例」部分條文修正草案有遏止炒作的5項重點，呼籲立法院三讀通過。

消費者文教基金會今天召開「房子不是投資炒作工具盼平均地權條例修法通過」記者會。

消基會房屋委員會董事張欣民說，他曾聽聞業者稱某個案從預售到完工交屋經歷6、7手換約，而111年4月7日行政院通過的「平均地權條例」部分條文修正草案，有5項修法重點，可遏止不動產炒作、維持市場交易秩序。

首先是，加大火力遏止轉單、防止炒房的「限制換約轉售」，規定預售屋或新建成屋買賣契約，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親，或經內政部公告的特殊情形外，規範預售屋5年內不得換約轉售第三人；建商也不得同意或協助契約讓與或轉售，違者可按戶棟處罰新台幣50萬至300萬元。

其次是「重罰炒作行為」，若散播不實資訊影響交易價格、透過通謀虛偽交易營造熱銷假象、利用違規銷售影響市場交易秩序或壟斷轉售牟利，或是以其他影響不動產交易價格或秩序的操縱行為進行炒作，都可按交易戶（棟、筆）數處罰100萬至5000萬元，經限期改正未改正，並可連續處罰。

再者是「建立檢舉獎金制度」：民眾發現不動產銷售買賣或申報實價登錄有違規行為時，可檢具證據向縣市政府檢舉，查證屬實，將從實收罰鍰中提充一定比率獲發獎金。

第4點是「管制私法人購屋」，增訂私法人購買住宅用房屋許可制規定，並限制取得後於5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

第5點是「解約申報登錄」，預售屋買賣契約若有解約情形，建商應於30天內申報登錄；違規者將按戶棟處罰3萬至15萬元。

消基會董事長吳榮達說，媒體報導不動產開發業者對這次修法反對聲浪相當大，執政黨內部也有雜音，但預售屋炒作已讓薪資族群買不起房，影響結婚率、生育率，構成國安問題，也是國人最大民怨所在之一，呼籲立法院下週三讀通過「平均地權條例」部分條文修正草案，還消費者合理的購屋環境。（編輯：陳政偉）1120107