平均地權條例三讀 炒房最重罰5000萬、限制私法人購屋

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立法院會10日三讀修正通過平均地權條例部分條文，重罰炒房行為，明定任何人不得散播不實資訊，影響不動產交易價格，最高可處新台幣5000萬元，還可連續處罰。圖為台北市區。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王承中台北10日電）立法院會今天三讀修正通過平均地權條例部分條文，祭出重拳遏止炒房，明定任何人不得散播不實資訊，影響不動產交易價格，最高可處新台幣5000萬元，還可連續處罰，並增訂私法人購屋採許可制；未來私法人購買住宅應檢具使用計畫，並經中央主管機關許可，且5年內不得辦理移轉、讓與，避免私法人投資炒作住宅。

另外，院會也通過民進黨團所提出的附帶決議，私法人購買宿舍、參與或實施都更危老，申請書表予以簡化，而內政部在受理私法人申請須經許可案件，以7個工作天完成審查為原則。

為遏止投資客揪團炒房、利用換約轉售哄抬獲利，行政院會在去年4月通過平均地權條例部分條文修正草案送立法院審查，引發各界關注。

而面對居住正義議題，立法院內政委員會則在去年12月21日完成初審，當時未有朝野立委提議要交付朝野協商。

立法院程序委員會則在今年1月3日，將全案排入9日至13日的立法院會議程，但由於民進黨團內對於私法人購屋改為許可制出現雜音，也讓外界關注草案能否在本會期順利完成三讀。而針對疑慮的部分，民進黨團經討論後以附帶決議方式處理。

最後，立法院會今天在朝野無人反對的情況下，三讀修正通過平均地權條例部分條文，也通過民進黨團提出的附帶決議。

在私法人購屋規範的部分，由於目前現行法規對私法人購置住宅並無限制，易使住宅成為私法人投資炒作的標的，導致住宅市場發生投機壟斷，不利不動產市場的健全發展。且根據政府統計，私法人購置住宅的數量從民國108年的1萬219戶，逐年增加至110年的1萬7779戶。

三讀通過條文增訂私法人購屋許可制，未來私法人在買受住宅時，應檢具使用計畫，並經中央主管機關許可，同時限制私法人取得房屋後，於5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記。

針對炒房行為，通過增訂條文，明定未來任何人不得散播不實資訊，影響不動產交易價格，或透過通謀、虛偽交易，營造熱銷假象，或利用違規銷售，明顯影響市場交易秩序或壟斷轉售牟利。並將重罰炒作行為，違者將可按交易戶數，處新台幣100萬元以上5000萬元以下罰鍰，經限期改正但未改正者，並可連續處罰。

另外也建立檢舉獎金制度，條文明定，民眾可檢具證據，向地方政府檢舉不動產銷售買賣或申報實價登錄違規行為，如經查證屬實，將由實收罰鍰總金額中，提充一定比率金額作為檢舉獎金。

而為限制紅單炒作，三讀條文也增訂限制換約轉售預售屋或新建成屋買賣契約，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親，或經內政部公告的特殊情形外，不得讓與或轉售第三人；建商也不得同意或協助契約讓與或轉售，違者可按戶處50萬元以上300萬元以下罰鍰。

條文也明定，預售屋買賣契約如有解約情形，建商應在30日內申報登錄資訊；申報登錄價格不實者，將按戶棟處罰3萬元以上15萬元以下罰鍰，並得按次處罰。（編輯：蘇龍麒）1120110

為遏止投資客揪團炒房、利用換約轉售哄抬獲利，立法院會10日三讀修正通過平均地權條例部分條文。圖為立法院副院長蔡其昌（右）與民進黨立法院黨團總召柯建銘（左）交換意見。中央社記者趙世勳攝 112年1月10日

立法院會10日三讀修正通過平均地權條例部分條文，祭出重拳遏止炒房。圖為民進黨立委王美惠（後左）、吳玉琴（後右）在議場舉牌拍照留念。中央社記者趙世勳攝 112年1月10日