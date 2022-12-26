第3季住宅平均買賣屋齡近27年創新高 台北最老化

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（中央社記者賴言曦台北26日電）內政部不動產平台最新資料顯示，今年第3季全台住宅平均買賣屋齡為26.91年，比去年同期成長1.62年，創統計以來最老。觀察6大都會區平均買賣屋齡，以台北市31.39年最老化。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐透過新聞稿表示，平均地權條例修正案若通過施行，預估平均交易屋齡可能會持續老化，主因是修法後，建商推案型態將從預售屋往成屋調整，但成屋推案工期漫長，市場短期恐面臨新供給縮減的問題，使屋齡1年以下新案交屋潮減少。

另外，新成屋自備款門檻高，資金有限的剛性買家，不排除加速轉向價格較親民的中古屋，墊高購屋平均屋齡。

觀察6大都會區今年第3季的平均買賣屋齡，只有桃園市的20.73年尚未追平高標，是6都中平均買賣屋齡最年輕的城市，其他5都皆改寫新高，其中又以台北市31.39年最老，新北市則是27.9年、台中市30.14年、台南市26.92年、高雄市26.84年。

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張旭嵐指出，新屋、老宅此消彼長有3大主因，第一是去年下半年，房地合一稅2.0上路，短期交易的重稅期從過去的2年延長到5年，使預售購屋的第一手屋主延緩出售，換取輕稅空間，以屋齡1至10年的交易占比來看，去年第3季為13.5％，今年同期是10%，減少3.5個百分點。

第二是輕屋齡物件價格高，加上今年連續升息加深房貸負擔，導致買盤轉往相對平價的中高齡物件，拉高屋齡均值；第三是危老、都更的改建願景，進一步強化老宅的市場性，使屋齡30年以上的交易占比，從去年第3季的34.1%增至今年同期的37.7%，成長3.6個百分點，催熟整體平均屋齡。（編輯：郭無患）1111226