房市降溫 11月房貸餘額年增連8跌創近2年半最低

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（中央社記者潘姿羽台北26日電）中央銀行今天公布11月房貸餘額為新台幣9兆3204億元，年增7.14%，成長幅度連8個月走跌，儘管正值農曆年前的購屋及交屋旺季，仍創下近2年半最低增速，顯見房市降溫愈來愈明顯。

央行官員表示，按照往年經驗，農曆年前是購屋旺季，會有一波高峰；不過今年11月房貸餘額月增510億元，雖然較前幾個月的200、300億元相比，明顯放大，但遠不及2020年、2021年同期的724億及848億元。

央行官員認為，房貸餘額增速放緩，即便年前旺季，交易量也不如以往熱絡，數據確實反映房市降溫的現象。

央行今天同步公布11月建築貸款餘額為3兆838億元，年增率跌破12%、下滑至11.99%，為2019年10月以來最低增速。

從趨勢來看，其實建築貸款年增率持續放緩，從2021年初以來的18%，一路下滑至如今的11.99%。央行官員表示，建商站在市場第一線，早早就嗅到風向轉變的味道，在規劃、推案都轉趨保守，因此建築貸款增速才會一路走跌。（編輯：楊凱翔）1111226