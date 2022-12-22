年關將至 11月新承做房貸攀高、週轉金創歷年次高

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）年關將至，中央銀行今天公布11月五大銀行新承做放款，購屋、週轉金貸款均顯著成長，其中週轉金貸款金額新台幣9793.74億元，更創下歷史次高紀錄。

央行統計，11月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為1.596%，創下近7年新高紀錄，主要是年關將近，資金需求增加，使貸款占比最大的週轉金貸款利率上升所致。

週轉金貸款部分，11月新承做金額達9793.74億元，不只較10月大增1054.61億元，還創下歷年次高。

央行經研處副處長蔡惠美說明，今年農曆過年時間較早，隨著年關將至，廠商有發放年終獎金等需求，便推升週轉金貸款金額；另一方面，今年下半年景氣趨緩、出口不佳，廠商資金需求較緊，週轉金需求也更明顯。

購屋貸款方面則呈現價量齊揚，11月新承做房貸金額為601.3億元，月增128.58億元；房貸利率則受央行升息影響，逐步攀高，升至1.851%，月增0.024個百分點，創下2016年2月以來新高。

對於新承做房貸金額放大，蔡惠美解釋，往年農曆過年之前，都會湧現新屋交屋潮，11月六都的建物買賣移轉棟數，除了台南市，其餘五都月增率都是正成長。

蔡惠美補充，國內疫情趨緩，看屋人數稍微增加，多少也會有些影響，但農曆年前交屋潮還是主要原因。

值得注意的是，雖然11月的六都建物買賣移轉棟數多呈增加，以年變動來看，還是雙位數負成長，且跌幅頗深。

蔡惠美說明，政府端出健全房地產方案，以及央行自2020年12月以來，四度調整選擇性信用管制措施，成效漸顯；加上景氣趨緩、金融情勢緊縮等因素，均使得房市調整效果愈來愈明顯。

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而立法院內政委員會21日初審通過平均地權條例部分條文修正草案，藉5項新規定盼能遏止炒房，媒體關注此舉是否將進一步影響房市及相關指標，蔡惠美表示，政府推動此修正草案已經一段時間，不會因為現在初審通過，馬上有相關反應，「應該是之前就有發酵」。

至於是否會出現拋售潮，她表示，政府執行健全房地產方案很長一段時間，加上總體經濟環境改變，投機行為應該已經受到抑制。（編輯：楊凱翔）1111222