房仲：經濟不明朗 估2023全年交易量縮8至11%

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（中央社記者賴言曦台北22日電）永慶房屋今天發布2023年第1季房產趨勢前瞻報告，業務總經理葉凌棋指出，明年在市場新增供給量大、經濟不明朗等影響下，預估全年交易量恐年減8到11%，落在28萬至29.3萬棟間，恐將呈「價跌量縮」格局。

葉凌棋指出，過去兩年來，疫情使工料雙缺，讓興建期程遞延至今年，造成開工量大增，使照年增8%，維持高檔，預估全台2023到2025年預售屋完工戶數將逾15萬戶，屆時恐湧現賣壓。

除了未來市場供給量增加，葉凌棋指出，在政府整頓預售屋投機炒作下，全台預售轉售量也出現大幅成長的跡象；今年12月全台預售轉售量年增41%，整體預售轉售量增加約6500件。

進一步觀察7大都會區預售轉售量變化，桃園成長77.4%，台南成長逾5成，台北、台中、高雄也皆有4成以上增幅。

對此，葉凌棋指出，政府推動「平均地權條例」，不少投機客擔心修法通過後，轉售困難，陸續選擇退場，導致大量預售屋建物拋到市場上求售，出現下車潮。

房價方面，葉凌棋指出，7都房價已有鬆動跡象，今年第4季房價與第3季相比，除了新竹有1%以上漲幅、新北及桃園房價微漲0.3%與0.8%外，其餘包含台北、台中、台南、高雄等4都的房價都呈現微跌，顯示房價由漲轉跌，房市已出現反轉向下訊號。

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展望後市，葉凌棋指出，全球經濟展望下修、俄烏戰爭未歇，市場普遍看淡明年經濟景氣，影響房市表現；近期備受關注的平均地權條例正在立法院排審中，明年政府是否會再推出新房市政策，也將左右交易，另明年下半年還有總統大選選戰，房市不確定性高。

葉凌棋表示，明年房市在經濟情勢、房市政策、市場超額供給、總統大選等4項變數影響下，表現不容樂觀，且恐將呈「價跌量縮」格局，全年交易量預估落在28萬至29.3萬棟間，年減8至11%。（編輯：楊蘭軒）1111222