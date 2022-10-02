第2季住宅價格指數升2.4% 營造高成本、通膨影響

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（中央社記者賴于榛台北2日電）內政部今天發布民國111年第2季全國住宅價格指數為123.97，較第1季上升2.44%，比起去年同季大幅上升10.27%；內政部解析，經濟持續成長、房貸利率相對低檔，再加通膨與營造成本上揚影響，推動房價持續走高。

內政部透過新聞稿說明，111年第2季全國住宅價格季變動上升2.44%，雖較第1季上升2.99%為少，但仍較去年各季高；另外，第2季全國建物買賣登記棟數8萬6010棟，較上季8萬4776棟增加1.47%，整體呈現價漲量升情形。

6都住宅價格指數部分，內政部說，第2季與上季相較，上升幅度分別為新北市2.10%、台北市1.03%、桃園市2.41%、台中市2.53%、台南市2.22%，高雄市2.85%。

內政部表示，根據行政院主計總處統計，第2季經濟成長率為3.05%，較上季3.72%持續趨緩，另外，參考國發會景氣對策信號，第2季雖皆為綠色穩定燈號，但分數出現連續下降情形，顯示景氣擴張力道有放緩情形。

金融面部分，內政部說，受到央行3月、6月升息影響，5大銀行新承作房貸利率在6月已調升至1.614%，將逐步加重購屋者房貸負擔。

另外，參考台灣經濟研究院景氣動向調查中營建業部分，內政部說，截至今年6月，營建氣候已呈現連續5個月下滑趨勢；不動產業方面，今年6月看壞景氣的廠商比例亦高達59.5%，顯示業者對於房市前景樂觀看法趨向保守，民眾在購屋時須更加注意未來市場價格可能變動的風險。

內政部說，將持續密切關注市場交易情形，不定期辦理預售屋聯合稽查作業，並對違規炒作行為迅即稽查裁罰，也將持續推動相關修法，遏止不當炒作，均衡房市穩定發展。

另外，內政部今天也發布111年第2季全國及6都房價負擔能力指標，全國房貸負擔率為39.62%，較上季上升1.27%，較去年同季上升3.35%，主要是受到購屋貸款利率上升影響，整體來說，房價負擔能力雖維持「略低」等級，但已接近「偏低」等級。

內政部表示，房貸負擔率主要為計算中位數所得家庭購買住宅時，每月支付房貸金額，占中位數家戶可支配所得的比率，以呈現家戶房貸負擔情形。

第2季6都房貸負擔率部分皆上升，內政部說，台北市及新北市房貸負擔率為66.12%及52.41%，為房價負擔能力「過低」等級；台中市為45.54%，為房價負擔能力「偏低」等級；台南市、高雄市及桃園市則分別為38.26%、38.17%及32.01%，均為房價負擔能力「略低」等級。

其他14縣市，屬於「可合理負擔」等級有雲林縣、嘉義縣、屏東縣、基隆市及嘉義市；「略低」等級為宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣、新竹市。

內政部提醒，購屋貸款為長期支出負擔，民眾在購屋時仍須審慎評估整體利率調升對於未來還款負擔的影響。（編輯：楊凱翔）1111002