賴正鎰：2023房市將呈量縮價穩 預估總銷年減2成

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（中央社記者賴言曦台北22日電）今年台灣房市交易趨冷，鄉林集團董事長、全國商總主席賴正鎰今天表示，立法院審議平均地權條例修正草案、政府持續緊縮土建融限制，明年房市預估總銷年減2成、「量縮價穩」，且將呈現5大趨勢。

通膨升息、土地與營建成本翻倍推升總房價，各縣市不動產開發公會調整並推估今年的預售總銷金額，預計將首度突破新台幣2兆元大關。

賴正鎰指出，今年預估全國推案總銷突破2兆元，高於去年的1.82兆元，是營建成本造成房價高漲的假象，只是「虛胖」，儘管房貸利率逐步調升，但立法院內政委員會初審通過平均地權條例部分條文修正草案，政府持續緊縮土建融限制，建商要先去化已購入土地，只好放慢推案腳步。

賴正鎰認為，預估明年房市「量縮價穩」，總銷年減2成，剩下約1.6兆元左右。

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賴正鎰指出，明年房市將呈現5大趨勢，第一是景氣回溫，但消費保守，剛性需求為大宗，購屋總價預算控制在1500萬元以內的產品去化快；第二是房地產微利時代來臨，空間壓縮不利於中小型建商，經營會比較辛苦。

第三是政府一旦通過平均地權修例修正草案，禁止預售轉約與管制私法人購屋，高資產族群游資將湧入商用不動產；第四是建商延後預售推案，供需失衡加上新成屋價格降不下來，二手中古屋交易看旺；第五是土地價格居高不下，加上市況不明朗，建商標地意願低，都更合建和危老重建案件更為搶手。（編輯：郭無患）1111222