平均地權條例三讀 房仲分析將出現預售成屋價差縮小等4現象

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（中央社記者賴言曦台北10日電）立法院會今天三讀修正通過平均地權條例部分條文，房仲業者分析，預料市場將出現預售和成屋價差縮小、豪宅交易量萎縮、高槓桿型建商淡出及資金走向避險型產品等4大現象。

為遏止投資客揪團炒房、利用換約轉售哄抬獲利，立法院會今天三讀修正通過平均地權條例部分條文，祭出重拳遏止炒房，將重罰炒房行為，明定任何人不得散播不實資訊，影響不動產交易價格，最高可處新台幣5000萬元，還可連續處罰。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐透過新聞稿指出，平均地權條例修法通過後，由於預售屋換約和轉手的諸多限制，降低購屋族購買意願，自住買家將會轉向成屋市場，所以預售屋降溫，對應成屋搶手，將會拉近彼此的價格差距。

豪宅交易市場量縮部分，張旭嵐表示，台灣房屋趨勢中心統計發現，去年前11個月交易筆數僅27筆，較2021年同期的52筆少近一半，且27筆中有13筆為法人名義購屋；但平均地權條例修法通過上路，私法人購屋的資產操作空間不再，高資產族的置產態度也會略為保守，因此短期內豪宅市場交易量將面臨考驗。

此外，張旭嵐指出，高槓桿型建商將逐漸淡出市場，修法三讀後，建商的推案型態將從預售案轉變為成屋案，由於成屋推案無法在工程期間銷售回收資金，建商的金流需求龐大，對財力有限的建商較不利，因此採高槓桿操作的中小型建商，預料將在修法後逐漸淡出新案市場。

有關資金走向避險型產品方面，張旭嵐認為，雖然交易疲弱抑制房價，但區位條件佳、機能成熟的區域及保值性高的產品，仍是避險且穩健的置產選擇，價格也不易修正。

張旭嵐針對商用不動產也提出看法，由於店面產品仍須依照經濟成長和商圈發展等條件，因此具備自用、收益兩用型市場優勢的商辦等產品，將可能成為今年修法後的法人置產重點。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，由於平均地權條例送進立法院時間已久，許多恐慌賣盤已於去年7月前移轉；想在目前市況不佳時轉單不容易，買方期待房價修正，賣方恐要有小賠換出場的準備，且不少建商在交易時附帶交屋前半年才能換約的條款，讓之前想要脫手的預售屋投資客來不及下車。

徐佳馨認為，今年第1季假期多，成交量必然萎縮，禁止預售轉售及私法人購買住宅採許可制，都會抑制買方的購屋意願，造成房市震盪；經過買盤冷靜期後，賣方的態度可能軟化，預估今年市場呈現盤整氛圍。

徐佳馨指出，最受爭議的還是禁止私法人購屋，首先是實際執行可能會遇到一些困境，例如都更案若是實施者與出資者為不同法人，或不同法人合建等；若施行細則未臻健全，內政部恐怕需要不斷解釋說明。（編輯：張良知）1120110