平均地權條例修法打炒房 建商公會：只有製造問題

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（中央社記者潘智義台北10日電）立法院會三讀修正通過平均地權條例，中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全表示，建築界對政府在總體經濟不佳、市場景氣低迷、產業面臨困境的情況下，還要強推平均地權條例修正案，深表不滿與失望。

楊玉全透過新聞稿指出，對於平均地權條例這次修法，想藉由把私法人趕出市場、員工與公司連坐處罰、用不確定法律概念重罰新台幣5000萬元、發放獎金讓檢舉滿天飛等，認為只有製造問題，讓產銷秩序混亂。

他說，這麼重要的法律，涉及對人民處分財產權限制過當、增加都更危老整合的交易成本、影響擔保品押值、株連過廣與動輒得咎而缺乏人權保障等議題，包括法律界接連傳出不同意見，認為此次失當的修法，與「維持產業發展的永續動能及經濟的安全與穩定」的目標剛好背道而馳。

他認為，遺憾的是，這部影響深遠的修法大計，於政策形成過程缺乏與業界對談，在立法院審議時也無任何一場公聽會舉行，就推動時機上更呈現「景氣差，市場冷，打房熱」的奇特現象。

楊玉全指出，建築業面臨缺工問題，政府束手無策，央行與金管會還組成國家隊，連手砍斷中小型建商資金鏈，賣不出去的房子還要課徵囤房稅；除面對升息外，配合各項政策要求，造成建築業成本愈疊越高，政府標售土地又屢創新高。

他強調，在這樣艱困的經營環境下，建築業在銀行的逾放比只有0.05%，相較之下，國銀整體貸款同期約0.16%，呆帳比率遠高於建築業，但是再怎麼良好體質的產業，也禁不起這樣的集體霸凌。

楊玉全認為，政府對於因為成本推高的房價，完全視若無睹，「一刀切」認為是炒房帶動，如果平均地權條例修法弄到不動產市場糾紛不斷，房價還是居高不下，政府有哪個官員願意負責。

楊玉全呼籲，政府不要一直用錯誤的手段，將中小建商鏟除，讓數以萬計從業人員因此失業，最終恐導致稅收減少、產業對投資環境缺乏信心、都更危老風險大增、購屋者選擇性變少等多輸結果。（編輯：楊凱翔）1120110