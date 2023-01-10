平均地權條例三讀 購屋族：打到囤房者痛點

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（中央社10日綜合報導）立法院會今天三讀修正通過平均地權條例部分條文，重罰炒房行為。房仲業者表示，對預售屋市場影響大，民眾會傾向轉買成屋。購屋族認為，這對囤房者有打到痛點。地方政府指出，將與中央討論作法。

新北市政府地政局長汪禮國告訴中央社記者，目前中央完成部分條例修法後，仍屬法律位階，盼可盡速訂定相關施行細則與規範，邀集各縣市政府說明，以便於地方政府遵循實施。

桃園市政府地政局表示，要等中央的最終法條版本完成後，才知道地方政府負責範疇，以及相關違法事項的認定標準。

高雄市政府地政局指出，將設置專責窗口，配合中央修法後相關子法及配套措施據以執行，保障市民購屋權益與居住正義。

台中市政府表示，與內政部地政司等單位每年均不定期多次進行預售屋專案查核，以防杜不法業者炒作行為。因應新制實施，將加強宣導及輔導業者，抑制發生營造熱銷搶購炒作哄抬房價等手法。

中市府指出，地政局已設有意見信箱，提供民眾能夠針對不動產銷售、買賣或不動產申報登錄資訊違反法規規定者，敘明事實並檢具證據資料，以書面或電子郵件方式提出檢舉。

台南市政府地政局長陳淑美說，打炒房是有必要的，不是以稅收作為考量，短期交易稅收影響較大的房地合一所得稅，這是屬於國稅，但土地增值稅及契稅等地方稅當然也會減收。不過，房市正常投資買賣、營運及交易，不應被抑制。

陳淑美指出，私法人住宅交易量可能會因平均地權條例修法而限縮，有助於管制炒房，但業者是否會想出破解之道，目前無法臆測；檢舉獎金須有配套機制，否則隨意、惡性的檢舉，只會造成房市更亂，如何精確裁罰，有待內政部召集各縣市政府討論統一作法；未來若檢舉案件過多，地政局也不排除設置檢舉專線。

住商不動產新北區首席協理趙中康表示，修法後，新北市整體房市價格修正幅度不會太大，主要讓價者是會急著下車是曾買到房市高點者及預售屋客層，因此，修法上直接影響是預售屋市場，買氣可能朝成屋市場走，尤其是新北低價老舊公寓多，買氣可望稍增，但價格不會有太大波動。

趙中康說，在區域市場上，影響最大仍是近年預售屋推案量較大的區域，包括板橋、土城及三重等區，新北的塭仔圳等重劃區的預售買盤也會出現觀望現象，買氣可能會有些停頓。

桃園市房仲業者指出，桃園去年推出約279筆預售案，總戶數近2.74萬戶，銷售量以中壢區、龜山區和桃園區最多，中壢區又以青埔特區集中度最高，龜山區是以A7重劃區為大宗；條例修正通過對預售屋市場及建商未來推案的方向與態度影響大，預估會使推案將趨於保守。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧向中央社表示，桃園的房價近期內沒有大幅變動，但很明顯感受到民眾的觀望期拉長、期待房價降低；針對該買房的、要買房的民眾，大多在過年前都已經完成，目前桃園整體房市停滯。

江怡慧說，三讀通過前，業者就有在與政府溝通，這段期間預售屋的投資已退燒，目前也還沒有出現拋售潮，持有者大多已依照自身資金做好準備，動作快的也早就出場。

江怡慧表示，修法後預售屋買賣受到限制，要符合年分至少8年，現在又在搶工搶料，預售屋可以交屋的年份恐要拉長2、3年，對於買方而言，會傾向轉往成屋市場，但不至於出現房價倒掛現象；私法人購屋許可制，也可能會讓豪宅買氣受到衝擊。

高雄有房仲業者認為，此舉有助健全房市，在之前醞釀修法時，就陸續有投資客拋售、退場，粗估投資客已減少約2、3成，而議價空間也更有彈性，炒作空間縮小。

具金融背景的50多歲的陳姓民眾說，其實綜觀囤房稅與平均地權條例修正等打房政策，要真正達到打房效果並不容易，應學習新加坡模式，以法條限制房價頂價，並限制購買資格與轉售時間，以達到房屋市場供給分流。

也有台南購屋族認為，此條例修正案有助於抑制炒房，對有意囤房者是有打到痛點，但得等到實施後一段時間才能看出效果，對有意購屋者也是個亮點，只是執行時是否會開出高額罰款，讓囤房者卻步，有待觀察。

高雄市民張姓小姐說，高雄市區有些房價每坪開價破新台幣40萬元，實在買不下手；希望修法通過讓投資客知難而退，房價能因此下修，讓真正想買房子住的人都買得起房。（編輯：戴光育）1120110