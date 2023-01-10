平均地權條例三讀 學者：不動產景氣短期難好轉

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（中央社記者賴言曦台北10日電）為遏止投資客揪團炒房、利用換約轉售哄抬獲利，立法院會今天三讀修正通過平均地權條例部分條文，學者認為，無論買賣方都在觀望政府後續執法狀況，不動產景氣短期難好轉。

為遏止投資客揪團炒房、利用換約轉售哄抬獲利，立法院會今天三讀修正通過平均地權條例部分條文，祭出重拳遏止炒房，將重罰炒房行為，明定任何人不得散播不實資訊，影響不動產交易價格，最高可處新台幣5000萬元，還可連續處罰。

前淡江大學產業經濟系副教授莊孟翰接受電訪時認為，平均地權條例部分條文修正通過後，建商推案型態將從預售案轉變為成屋案，建商需要充沛的金流才能支應工程。

莊孟翰指出，但當前利率偏高，金流較緊縮的業者恐面臨「賣越多賠越多」，甚至交屋困難，預估將掀起體質不良建商倒閉潮、高槓桿投資者金流出現狀況等，後續問題不少。

國立政治大學地政系退休教授張金鶚則表示，平均地權條例部分條文修正通過前，預售屋買氣就已經冷卻，但「上有政策，下有對策」，政府打炒房目的能否落實，重點還是要看地方政府有無嚴格執法。

張金鶚也指出，去年下半年預售屋交易量縮明顯，顯示買方對價格修正有期待，預計今年下半年房價會有下滑契機，但近期買賣方會先觀望政策落實情況，加上當前是高利率環境，研判不動產將長時間陷入不景氣，短期難復甦。（編輯：趙蔚蘭）1120110