平均地權條例三讀 遏止炒房5大重點一次看
2023/1/10 09:33（1/10 17:31 更新）
圖為高雄市區街景。（中央社檔案照片）
（中央社記者王承中台北10日電）立法院院會今天三讀修正通過平均地權條例部分條文，祭出5大重拳遏止炒房，包括限制換約轉售，重罰炒房行為，最高可處新台幣5000萬元，增訂檢舉獎金制度、私法人購屋改為許可制，且5年內不得移轉。
平均地權條例部分條文三讀修正通過的重點包括：第一，限制換約轉售預售屋或新建成屋買賣契約，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親，或經內政部公告的特殊情形外，不得讓與或轉售第三人；建商也不得同意或協助契約讓與或轉售，違者可按戶處50萬元以上300萬元以下罰鍰。
第二，重罰炒作行為，三讀通過條文明定，任何人不得散播不實資訊，影響不動產交易價格、透過通謀虛偽交易，營造熱銷假象、利用違規銷售影響或加價轉售，且明顯影響市場交易秩序或壟斷轉售牟利。違者可按交易戶數，處100萬元以上5000萬元以下罰鍰，經限期改正但未改正者，並可連續處罰。
第三，建立檢舉獎金制度，民眾可檢具證據，向地方政府檢舉不動產銷售買賣或申報實價登錄違規行為，如經縣市政府查證屬實，將由實收罰鍰總金額中，提充一定比率金額作為檢舉獎金。
第四，增訂私法人購屋許可制，私法人買受住宅應檢具使用計畫，並經中央主管機關許可，同時限制私法人取得房屋後，於5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記。
第五，解約申報登錄，三讀通過條文明定，預售屋買賣契約如有解約情形，建商應在30日內申報登錄資訊；申報登錄價格不實者，將按戶棟處罰3萬元以上15萬元以下罰鍰，並得按次處罰。另外，通過條文也明定，此次修正條文的施行日期，由行政院定之。（編輯：楊凱翔）1120110
立法院院會10日三讀修正通過平均地權條例部分條文，祭出5大重拳遏止炒房。（中央社製圖）
延伸閱讀立院初審平均地權條例 學者：預計半年後房價下降平均地權條例初審通過 房仲：交易量已趨冷平均地權條例初審通過 顏炳立：明年房市暗淡的月平均地權條例三讀 內政部：打擊炒房保障購屋權益平均地權條例三讀 房仲分析將出現預售成屋價差縮小等4現象平均地權條例修法打炒房 建商公會：只有製造問題平均地權條例三讀 學者：不動產景氣短期難好轉
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
平均地權條例三讀 炒房最重罰5000萬、限制私法人購屋