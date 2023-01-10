平均地權條例三讀 內政部：打擊炒房保障購屋權益

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（中央社記者劉冠廷台北10日電）立法院會今天三讀修正通過平均地權條例部分條文，內政部表示，修法主要目的是為打擊炒房，健全房市交易秩序；就長期而言，將有助於引導市場回歸穩健發展，協助不動產產業永續經營，並保障民眾購屋權益。

立法院會今天三讀修正通過平均地權條例部分條文，祭出重拳遏止炒房，明定任何人不得散播不實資訊，影響不動產交易價格，最高可處新台幣5000萬元，還可連續處罰。

同時，增訂私法人購屋採許可制，未來私法人購買住宅應檢具使用計畫，並經中央主管機關許可，且5年內不得辦理移轉、讓與，避免私法人投資炒作住宅。

內政部代理部長花敬群透過新聞稿表示，這次修法主要目的是為打擊炒房，健全房市交易秩序，但不會影響市場正常交易；就長期而言，亦將有助於引導市場回歸穩健發展，協助不動產產業永續經營，並保障民眾購屋權益與居住正義。

內政部強調，住宅是用來居住，而非是用來投資炒作的商品。近年來，因經濟成長，促使房市購屋需求及交易熱絡，投資客或部分業者，趁勢藉由預售屋換約或營造熱銷搶購等手法，炒作哄抬房價，並將高房價成本轉由全民負擔，所以內政部特別推動「平均地權條例」修法，以防杜炒作行為。

內政部也說明此次修法的5大重點，包括限制換約轉售、重罰炒作行為、建立檢舉獎金制度、建立私法人購買住宅許可制、解約申報登錄等；而這次修法也配合修正地方政府地價評議委員會組成成員，除刪除地方民意代表及其他公正人士外，並明定專家學者與民間團體代表的委員比例不得少於1/2，以強化委員會的專業功能。

內政部表示，在修法期間社會各界或業者所提建議，都已納入修法或未來子法訂定時考量，並將以不影響正常交易及符合實務需要為原則進行規劃；內政部後續也將儘速邀集相關機關及公會進行討論，同時於子法中明確規範應備文件，以及簡捷申請與審查程序。本次修法重罰炒作行為規定，將於總統公布修正後生效施行外，其餘規定，等到完成子法擬定後，再另報請行政院核定施行日期。（編輯：翟思嘉）1120110