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12月CPI年增2.71% 去年漲2.95%創14年新高

2023/1/6 16:30（1/6 17:11 更新）
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主計總處6日公布2022年12月消費者物價指數（CPI）年增率為2.71%，漲幅較11月的2.35%擴大；觀察12月CPI 7大類表現，仍以食物類上漲4.93%較顯著。圖為民眾6日午後在台北迪化年貨大街選購糖果等春節應景食品。中央社記者謝佳璋攝 112年1月6日
主計總處6日公布2022年12月消費者物價指數（CPI）年增率為2.71%，漲幅較11月的2.35%擴大；觀察12月CPI 7大類表現，仍以食物類上漲4.93%較顯著。圖為民眾6日午後在台北迪化年貨大街選購糖果等春節應景食品。中央社記者謝佳璋攝 112年1月6日
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（中央社記者潘姿羽台北6日電）主計總處今天公布去年12月消費者物價指數（CPI）年增率為2.71%，漲幅較11月的2.35%擴大；2022年全年CPI則上漲2.95%，創下2009年以來、14年新高紀錄。

觀察去年12月CPI

CPI小百科

消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。

可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。

資料來源：主計總處

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7大類表現，仍以食物類上漲4.93%較顯著，居住類也漲了2.40%。

12月行政院穩定物價小組關注的重要民生物資CPI則年漲6%，增速放緩，為近3個月最低水準。（編輯：趙蔚蘭）1120106

#主計總處
#CPI
#消費者物價指數
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