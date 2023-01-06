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去年CPI創14年最大漲幅 國發會：政府全力穩定物價

2023/1/6 21:23（1/6 21:36 更新）
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（中央社記者潘姿羽台北6日電）2022年全年消費者物價上漲率（CPI）創下14年最大漲幅，凸顯國內通膨升溫的情勢，國發會今晚表示，將持續從源頭穩定物價，行政院也將於下週召開「穩定物價小組」會議，緊盯重要民生物資供需情況。

主計總處今天公布2022年全年消費者物價指數年增率（CPI）為2.95%，創下2009年以來最大漲幅，主要上漲壓力來自食物、房租及油料費，均與民生密切相關，使得民眾對物價上漲感受十分深刻。

國發會晚間發布新聞稿表示，俄烏戰爭僵持、全球疫情反覆等因素，推升全球通膨壓力，台灣也受到影響，去年CPI上漲2.95%，不過去年前11月美國上漲8.1%、歐元區漲8.3%、韓國5.1%、新加坡6.1%，相較之下，台灣仍屬穩定。

國發會表示，政府將持續以補貼電價、油價等方式，並實施第6波減徵大宗物資稅負延長至3月，從源頭控制能源及各項原物料的價格，同時嚴查壟斷、囤積、哄抬，全力減緩全球通膨對台灣物價的衝擊。

此外，農曆春節將至，國發會表示，為了掌握年節物資價格情勢、維持整體物價穩定，經濟部協調超市及賣場業者設置平價專區，提供民眾多元選擇，行政院也將在下週召開「穩定物價小組」會議，責成各部會密切監控各類農漁畜、重要民生物資的市場供需狀況，確保供應量充足、價格穩定，讓國人安心放心度過新年。（編輯：趙蔚蘭）1120106

#國發會
#行政院
#台灣
俄烏戰爭
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